Пользователи сети доказали, что свою половинку можно полюбить сразу же.

Многие думают, что любви с первого взгляда не существует. Однако пользователи Reddit решили доказать обратное. Мужчины и женщины рассказали, что они сразу же ощутили те самые "бабочки в животе", после чего поняли, что с ними случилось "то самое".

Первым своей историей поделился мужчина. Он рассказал, что познакомился с девушкой несколько недель назад. Он увидел ее в ресторане, услышал ее смех и голос. И после этого внутри него "все перевернулось".

"Мне 30 лет, и со мной никогда не случалось ничего подобного, я не мог уйти, не пригласив ее на свидание, даже мысли не было, что я мог бы уйти без нее", - рассказал пользователь.

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Сейчас они ходят на свидания, и мужчина готов поклясться, что влюбился. Он не может поверить, что такие чувства возникают настолько быстро. Однако смотря на нее мужчина не сомневается, что без ума от девушки.

Пользователи успокоили мужчину. Они рассказали, что с ними случались такие же истории. Мужчины и женщины способны влюбиться с первого взгляда.

"Я поняла, что мой муж именно тот единственный, через десять минут после встречи с ним, и он чувствовал то же самое. Это необычно, но бывает", - рассказала в комментариях женщина.

Еще один пользователь написал, что именно так, с первого взгляда, друг в друга влюбились его родители. Они сразу поняли, что хотят быть вместе, и живут в браке уже десятки лет.

"Мои родители познакомились на вечеринке, когда им было немного за 20. Они встречались две недели, потом папа сделал предложение, мама согласилась, и они счастливы в браке уже 41 год", - рассказал комментатор.

Мужчины, как считается, редко говорят о чувствах. Однако этот пользователь не просто доказал, что любовь с первого взгляда существует, но еще и поразил своей откровенностью.

"С первых же минут я понял, что моя жена - мой человек. Я не из тех, кто верит слишком многому, кроме того, что могут видеть мои глаза и трогать мои руки. Но наши отношения действительно заставляют меня задуматься о том, могут ли на самом деле существовать такие вещи, как "родственные души", - признался комментатор.

Еще один пользователь был немногословным, однако он показался убедительным. Он рассказал, что верит в любовь с первого взгляда, потому что именно так он нашел свое счастье.

"Да, мы поженимся и у нас будет ребенок в этом году, и я никогда не был так счастлив", - отметил пользователь.

Напомним, ранее психолог назвала признаки измены.

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