Обратите внимание на поведение своего партнера.

Так уж сложилось, что часть людей моногамны. Вы можете это принимать, а можете отрицать, однако факт остается фактом - от измен не застахован никто. Психолог Екатерина Клюшниченко в интервью УНИАН назвала "тревожные звоночки" того, что вам могут изменять. Обратите на них внимание, чтобы либо предотвратить ситуацию, либо вывести партнера на разговор по душам.

Оказывается, что признаками измены могут быть обычные бытовые вещи, на которые мы порой вообще не обращаем внимания, они могут казаться нам незначительными.

Однако именно они, в первую очередь, говорят о том, что в ваших отношениях может быть третий.

Видео дня

Признаки того, что вам могут изменять:

резкая смена внешности или внезапное желание выглядеть иначе;

внезапно появившиеся пароли на телефоне и компьютере;

партнер стал часто вне зоны доступа, не отвечает так, как раньше на ваши звонки и сообщения;

качество интимной жизни изменилось, возможно появилось что-то новое;

ревность или подозрение своего партнера (часто мы проецируем на близких людей то, что есть в нас самих);

поиск причин, всевозможные способы, как не быть вместе.

"Если вы в своем партнере что-то из этого обнаружили, то самым верным будет - поговорить честно и открыто, что между вами происходит, чтобы был шанс наладить все", - говорит Клюшниченко.

Ранее УНИАн назвал 5 причин, по которым мужчины бросают женщин.

Вас также могут заинтересовать новости: