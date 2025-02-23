Посевной календарь поможет грамотно спланировать мартовские хлопоты на участке.

Март для дачников считается довольно хлопотным и очень ответственным месяцем. В начале весны закладывается основа для всего будущего урожая. Пора сеять рассаду, сажать молодые деревья и готовить почву к будущим посевами.

Мы подготовили посевной календарь на март 2025 с советами для дачников. А также составили таблицу урожайных дней месяца на основе фаз Луны.

Календарь огородника на март 2025 года

Посевной календарь учитывает фазу Луны и знак Зодиака, в котором находится спутник. Удачными для посева семян считаются дни, когда Луна входит в знаки Тельца, Девы и Козерога. А неурожайными - даты полнолуния и новолуния, которые марте 2025 года будут 14 и 29 числа.

Видео дня

Самые благоприятные для посевов дни марта это 3-5, 8-9, 18-19, 22-24, 27, 31 число.

Неурожайные дни - 6-7, 10, 13-15, 20-21, 26, 29 число.

Что посадить в марте на рассаду и в открытом грунте

Список того, что посадить в марте в открытый грунт, немаленький. В начале весны уже можно сеять петрушку, укроп, кинзу, шпинат, горох, редиску, капусту и свеклу. Эти культуры не боятся морозов и быстро дают урожай. В саду можно высаживать любые деревья и ягодные кустарники.

А вот что посадить на рассаду в марте рекомендуется дачникам: перец, капусту, огурцы, помидоры, астру, петунии, георгины, львиный зев и многое другое.

Посевной календарь советует сеять растения в следующие дни:

овощи в теплице и открытом грунте - 1-4, 12, 19, 22-27 марта;

- 1-4, 12, 19, 22-27 марта; рассада овощей - 4-5, 8-11, 18-19, 22-24, 27-28, 31 марта;

- 4-5, 8-11, 18-19, 22-24, 27-28, 31 марта; зелень, пряности, салаты - 2, 4-5, 8, 12, 18-19, 24-27, 31 марта;

- 2, 4-5, 8, 12, 18-19, 24-27, 31 марта; саженцы деревьев и кустарников - 2-4, 7-9, 16-19, 22-24, 30-31 марта;

- 2-4, 7-9, 16-19, 22-24, 30-31 марта; цветы - 4, 8, 17-19, 24, 27-31 марта.

Посеянные растения не забывайте регулярно поливать и освещать лампой, а также вносить удобрения.

Что нужно сделать в марте

Самое важное занятие марта - это посев рассады. В начале весны в большие контейнеры или одноразовые стаканчики высеивают семена овощей и цветов. Перед посадкой посевной материал рекомендуется обеззаразить и обработать стимулятором роста. В течение всего месяца нужно ухаживать за рассадой - поливать, удобрять, удалять лишние всходы.

В саду нужно побелить старые деревья и посадить новые, провести санитарную обрезку, повесить скворечники для птиц. Обязательно обработайте деревья от вредителей, пока ещё не появились листья.

Последнее обязательно дело марта - подготовка к будущим посевам. На огороде нужно удобрить и распушить грунт, посеять первые морозостойкие растения. Прополите грядки с озимыми культурами. Семена и луковицы растений обработайте и закалите от морозов. В конце месяца начинайте проращивать картошку для посадки.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что нужно сделать на огороде в марте.

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