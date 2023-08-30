Новая версия песни очень понравилась поклонникам.

Популярный молодой музыкант SHUMEI перевел на украинский язык легендарную песню Тины Кароль "Выше облаков", которую наживо исполнил на ее концерте в Киеве.

Ранее припев песни звучал так: "Выше облаков, мы с тобой начнем сначала. И сказать "Люблю" жизни всей нам будет мало". А сейчас он звучит так: "Вище хмар злечу, щоб почати все спочатку. Я тебе люблю все життя і до останку".

Как сообщает ТСН, Кароль во время концерта призналась, что давно следит за творчеством Олега Шумея, поэтому решила поддержать его и пригласить на свое выступление. Он спел не только "Выше облаков" в новой интерпретации, но и записанную ранее со Златой Огневич песню "Буревіями".

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Зрители восторженно отреагировали на появление SHUMEI и на новую версию хита "Выше облаков". Стоит отметить, что эта песня особенная для Кароль, ведь она связана с ее покойным мужем.

Напомним, много лет назад Кароль узнала о смерти мужа за несколько минут до выхода на сцену. Тогда она все же выступила и спела ту самую песню - "Выше облаков". Во время исполнения она сильно расплакалась.

К слову, Тина Кароль растрогалась и на концерте в Киеве. Она не смогла сдержать эмоций от теплого приема зрителей.

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