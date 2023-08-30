Певица не смогла сдержать эмоций от теплого приема.

27 и 28 августа певица Тина Кароль дала большой сольный концерт в Киеве, во время которого не смогла сдержать эмоций. Зрители очень тепло приняли ее. Они подпевали ей практически под все песни, бурно аплодировали и не хотели отпускать со сцены.

После окончания основной части программы Кароль все же ушла за кулисы, но вскоре вернулась, чтобы порадовать своих поклонников.

Выйдя на сцену, она расплакалась от такого приема. Корреспондент ТСН, который побывал на концерте, рассказал, как это произошло.

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"Безумными аплодисментами зрители снова встретили Тину на сцене. От такой преданности поклонников и эмоций в зале артистка просто не смогла сдержать слез и заплакала. Кароль низко поклонилась своим поклонникам и поблагодарила за такую энергию", - говорится на сайте.

После этого певица позволила поклонникам подняться к ней на сцену. Они обнимались, дарили подарки и буквально засыпали знаменитость цветами.

Сообщается, что на концерте Кароль исполнила как свои украиноязычные хиты, так и англоязычные. Наибольший фурор произвела песня "Скандал", которую в начале полномасштабной войны артистка перевела на английский. Также в программе были и ее новые песни - "Мед" и "One nation under love", написанная мировым композитором Дайан Уоррен. К слову, последнюю песню номинировали на "Грэмми".

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