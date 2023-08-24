Песня получила название "Одне серцебиття".

Певица Тина Кароль в День независимости Украины презентовала новую песню "Одне серцебиття". Известно, что текст написала американская композитор Дайан Уоррен, сотрудничавшая с такими артистами как Уитни Хьюстон, Тина Тернер, Шер, Селин Дион, Леди Гага, группа Aerosmith.

Кароль говорит, что это социальная песня, написанная и посвященная Украине:

"Создавать социальную песню как опору и как щит - мое сердечное призвание. Это больше чем трек - это миссия. Благодарна судьбе, что мы встретились с Дайан. Я никогда не перестану и не устану быть убедительной, быть талантливой ради борьбы, которая очищает нас от прошлого и защищает нашу свободу".

Дайан Уоррен также выразила свою поддержку украинскому народу:

"Я написала песню о стране, которой симпатизирую, которой восхищаюсь, которая вынужденно борется за свою свободу. О стране, которая не является врагом, а является разумной, ценностно-ориентированной, способной объединять нации, доказывая, что она является страной-лидером. Я искренне верю в победу Украины. Я искала голос, который может убедительно исполнить социальную песню на весь мир, и увидела этот масштаб голоса в Тине Кароль. Слава Украине! Победы и стойкости!".

Как отреагировали пользователи сети

"Очень хорошая песня, ком в горле стал. Тина Кароль, как всегда, идеальна. Спасибо за исполнение и ощущение во время этой песни"

"Гордость за талантливую Тину, гордость за несгибаемых украинцев, спасибо Дайан Уоррен за такую мощную песню"

"Песня нашего сердца, видеоработа просто замечательная, так много символизма. С Днем независимости, моя дорогая Украина"

Напомним, ранее Надя Дорофеева трогательно спела гимн Украины и "порвала" сеть.

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