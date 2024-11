Все песни написаны лидером коллектива.

Известная британская рок-группа The Cure впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Он называется "Songs Of A Lost World". По словам музыкантов, этот альбом был создан еще в 2022 году. Однако они продолжали работать над ним все это время и только сегодня, 1 ноября, презентовали его публике.

"Songs of a Lost World" полностью погружает в темноту, создавая стену звука. Этот альбом для медитации в черном свете", - отмечают участники коллектива.

Первый сингл нового альбома, композицию "Alone", музыканты выпустили еще в сентябре. Все песни этой пластинки написаны бессменным фронтменом и гитаристом группы Робертом Смитом.

"Мне будет 70 в 2029 году, и это 50-я годовщина первого альбома Cure (Three Imaginary Boys). Если я доживу до этого, то всё. В оставшееся время я хотел бы включить концерты в общий план того, что мы собираемся делать", - сказал Смит, отвечая на вопрос, почему группа планирует существовать до своего 50-летия в 2029 году.

Что известно о группе The Cure

Британская группа The Cure была основана в 1978 году. Ее дебютом стал сингл "Killing an Arab". Позже участники коллектива менялись, но с тех времен неизменным остался только лидер Роберт Смит.

B конце 1980-х популярность The Cure возросла, а песни "Lovesong", "Just Like Heaven" и "Friday I'm in Love" попали в Billboard Hot 100.

К началу 1990-х группа стала одной из самых уважаемых в жанре пост-панка и альтернативного рока. Музыканты выпустили 13 студийных альбомов и 39 синглов. Роберт Смит оказал значительное воздействие на одни из лучших альтернативных рок-групп девяностых и нулевых, включая The Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails, Interpol. Большое влияние The Cure оказали на советскую "новую волну", прежде всего - Виктора Цоя и группу "Кино".

К слову, известный британский коллектив поддержал украинцев, пострадавших в результате полномасштабной войны. Они создали мерч с цитатой из своей песни "Lovesong": "Как бы далеко ты ни была - я всегда буду любить тебя". Эта надпись выполнена в цветах украинского флага, а деньги от покупки футболки поступают в организацию, которая занимается украинскими беженцами.

Напомним, ранее стало известно, что впервые за 8 лет группа "Океан Эльзы" выпустила новый альбом, который напоминает их раннее творчество.

