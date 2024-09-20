В альбом вошло 12 песен.

Знаменитая украинская группа "Океан Эльзы" впервые за восемь лет презентовала новый студийный альбом "Тот день". Долгожданная премьера новых песен состоялась 20 сентября. В альбом вошло 12 композиций.

"Тот день" - это десятый альбом коллектива. В него вошли такие треки: "Мукачево", "Шиле", "2000 миль", "Цветные башни", "Дихотомия", "Ночь разведет мосты", "Высокие башни", "Без обид", "Как никогда", "Мама!", "Огонь", "Песня песен".

О новом альбоме высказался в своем Instagram фронтмен группы Святослав Вакарчук. По его словам, новые песни ассоциируются у него с темой пробуждения. По его мнению, 10-й альбом очень похож на раннее творчество группы. В дополнение, музыкант указал, что подборка композиций не имеет одной концепции, это, мол, "эклектическая история".

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"Этот альбом ассоциируется у меня с пробуждением. С возвращением к себе после длительных поисков. Альбом недаром во многом похож на раннее творчество группы - он легкий, вдохновляющий и настоящий", - подчеркнул Вакарчук.

Альбом планировали выпустить еще в апреле 2022 года, однако из-за полномасштабного вторжения премьеру отложили аж на два года. Некоторые песни написаны еще 3-4 года назад, а другие созданы совсем недавно.

На обложке альбома изображен стилизованный цветок сакуры. Как объяснили участники коллектива, он является символом пробуждения жизни, ежегодного перерождения.

К слову, в этом году в октябре "Океану Эльзы" исполняется 30 лет. По случаю дня рождения легендарной группы музыканты дадут четыре концерта в столичном Дворце спорта.

Напомним, ранее "Океан Эльзы" выпустил англоязычную песню. Артисты спели вместе с Джоном Резником и Трэвисом Баркером.

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