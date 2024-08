Эти песни больше всего понравились слушателям за последние три месяца.

Остается несколько дней до конца жаркого времени года. Поэтому стриминговый сервис Spotify решил назвать самые популярные песни лета-2024.

Интересно, что в пятерку попали композиции как известных звезд, так и новые имена в шоу-бизнесе. Кто оказался на каком месте - читайте дальше.

1. "Birds of a Feather" - Billie Eilish

Топ самых прослушиваемых песен возглавила американская певица Билли Айлиш с хитом "Birds of a Feather". Этот трек за лето прослушали более 855 миллионов раз.

2. "HOT TO GO!" - Chappell Roan

На втором месте разместилась 26-летняя певица Чаппелл Роан с треком "HOT TO GO!". Эта композиция из ее дебютного альбома "The Rise and Fall of a Midwest Princess" понравилась слушателям во всем мире.

3. "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Третью строчку занял рэпер Кендрик Ламар с песней "Not Like Us". Ее он решил наконец выпустить через два года после презентации своего последнего альбома "Mr. Morale & The Big Steppers" и не зря. Ведь песня была на повторе у большого количества слушателей.

4. "Espresso" - Sabrina Carpenter

На четвертом месте оказалась 25-летняя американская певица Сабрина Карпентер с песней "Espresso". Кстати, этот трек стал очень популярным этим летом и среди украинцев.

5. "A Bar Song (Tipsy)" - Shaboozey

Пятым стал американский певец Shaboozey с треком "A Bar Song (Tipsy)". Интересно, что он также вошел в летний плейлист Барака Обамы за 2024 год.

