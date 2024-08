Победительница уже отреагировала на награду.

Стриминговый сервис Spotify назвал самую популярную звезду по количеству прослушиваний. Ею стала американская певица Билли Айлиш.

Оказалось, что именно песни этой исполнительницы получили 100 миллионов прослушиваний за месяц. Ей удалось одержать победу сразу через три месяца после выхода третьего студийного альбома под названием "Hit Me Hard and Soft".

Интересно, что сама 22-летняя Билли уже отреагировала на достижение и поблагодарила всех поклонников.

"Номер один в мире на Spotify! Я даже не могу в это поверить. Я вас всех так люблю, это самое безумное, что когда-либо было", - написала Айлиш в своем Instagram.

К слову, недавно звезда получила еще две награды. В частности, она стала третьей артисткой со 100 миллионами прослушиваний и самой молодой среди тройки известных популярных исполнителей Тейлор Свифт и The Weeknd.

Что известно о Билли Айлиш

Билли Айлиш впервые заявила о себе в конце 2015 года. Ее дебютным синглом стал "Ocean Eyes". Позже она выпустила первый студийный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", который сразу возглавил американский Billboard 200 и британский UK Albums Chart хит-парады.

Позже песня Билли "Bad Guy" оказался на первом месте в Billboard Hot 100 США. Кстати, Айлиш стала первым человеком, рожденным в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.

Также у певицы есть немало престижных премий: она лауреат девяти премий "Грэмми", трех MTV Video Music Awards и по две Brit Awards и American Music Awards, имеет два "Золотых глобуса" и два "Оскара". А еще Айлиш стала самой молодой лауреаткой в истории "Грэмми" и вторая из людей, которая получили все четыре главные награды: "Лучшая новая исполнительница", "Запись года", "Альбом года" и "Песня года".

Напомним, ранее певица Билли Айлиш выпустила экологически чистый альбом.

