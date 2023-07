Также певица представила клип к своей новой песне, для которого она примерила "кукольный образ".

Известная певица Билли Айлиш выпустила саундтрек к фильму "Барби" - песню What Was I Made For?. Для трогательного трека она уже сняла клип. В новом видео певица показалась в "кукольном" образе.

Песню создавали Айлиш и ее брат Финнеас. Певица рассказала, что они записали ее очень быстро. Звезду впечатлили сцены из "Барби", которые ей показала режиссер фильма Грета Гервиг.

"What Was I Made For?(Для чего я была создана? - УНИАН) - наша песня Барби (и видео) уже вышли. В январе Грета показала мне и Финнеас несколько незавершенных сцен из фильма. Мы понятия не имели, чего ожидать в конце. Мы были так глубоко тронуты, что на следующий день мы писали и не могли замолчать об этом, и в итоге написали почти всю песню за ту ночью. Буду честна с собой. Кажется, все это произошло в то время, когда мне это действительно было нужно. Я так благодарна за это", - рассказала о новой песне Айлиш.

На своей странице в Instagram певцица показала кадры из клипа. Для видео она примерила желтое платье и туфли на массивном каблуке. Айлиш сделали ретро-прическу - высокий хвостик и объемную челку, закрученную, как у звезд фильмов 60-х.

"Это видео заставляет меня плакать. Это так много значит для меня и я надеюсь, что это будет значить так же много для вас. Кроме этого нечего сказать, думаю, видео скажет само за себя. Наслаждайтесь", - описала певица свои эмоции от клипа.

Билли Айлиш - саундтрек к фильму "Барби" (клип)

Что известно о фильме "Барби"

Новый фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях сняла кинокомпания Warner Brothers. Романтическая комедия рассказывает о "Стране Барби", где одна из "кукол" понимает, что она уже устарела и больше не нужна.

Барби решает отправиться в реальный мир людей. Вместе с ней в это путешествие отправляется один из Кенов. В украинский прокат фильм выйдет 20 июля 2023 года.

