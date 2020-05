The Rolling Stones, Queen и Metallica: культовые звезды возвращаются на сцену, чтобы поддержать мир в борьбе с коронавирусом (видео)

Борьба с COVID-19 как никогда сплотила весь мир. Люди стараются поддержать борющихся с эпидемией врачей, заболевших и просто друг друга в это нелегкое время.

Конечно, представители музыкальной индустрии не остались в стороне, и даже те артисты, которые много лет не выпускали никаких песен, приняли решение вернуться, чтобы порадовать людей своей музыкой в такой сложный период.

Читайте такжеLed Zeppelin откроет бесплатный доступ к концертному фильмуУНИАН собрал для вас самых ярких представителей мировой сцены, которые после долгого перерыва решили вновь вернуться и выпустить песни, посвященные борьбе с COVID-19.

Культовая британская рок-группа The Rolling Stones выпустила первый за восемь лет сингл, который посвятила пандемии коронавируса. Композиция Living in a Ghost Town была записана в условиях самоизоляции.

Четырехминутную песню сопровождает клип, снятый на пустынных улицах городов по всему миру. На экране появляются безлюдные метро Лондона, площадь Пикадилли, набережная Темзы, голливудская Аллея славы, районы Кейптауна, Киото, Осло и Торонто. Эти кадры перемежаются видеозаписями музыкантов, сделанными в студии.

Отметим, что последний раз коллектив выпускал новые песни в 2012 году. К слову, из-за коронавируса музыкантам пришлось отложить свой концертный тур.

Культовая группа Scorpions представила первую за последние семь лет песню под названием Sign of Hope.

Этим синглом музыканты хотели поддержать фанатов в связи с пандемией коронавируса во всем мире. Композиция войдет в новый альбом группы, релиз которого запланирован на осень этого года.

"В настоящее время мы работаем над множеством тяжелых рок-песен для нашего нового альбома… но из-за драматической пандемии Covid-19 мы хотим дать вам маленький "знак надежды", исходящий прямо из сердца. В трудные времена… Оставайтесь здоровым и в безопасности… Мы любим вас", -обратились музыканты к фанатам.

Американский рок-певец Элис Купер также решил подбодрить своих слушателей и выпустил клип на новую песню Don’t Give Up, которая посвящена борьбе с Covid-19.

Видео начинается с монолога Купера и включает видео фанатов, играющих на инструментах.

"Посмотрите, у вас 7 миллиардов братьев и сестер в одной лодке, так что не паникуйте. Мы способны выжить и продолжать, и продолжать. Мы не хрупкие, и мы уверены, что не сломаемся", - говорит Купер.

Песня Don't Give Up войдет в новый альбом музыканта, релиз которого запланирован на 14 августа.

Популярная американская метал-группа Metallica на карантине записала для своих фанатов акустическую версию песни Blackened из альбома Аnd Justice for All 1988 года.

Композиция была записана музыкантами дома на самоизоляции из-за коронавируса - все участники Metallica проживают в разных штатах.

Группа Queen вместе с певцом Адамом Ламбертом в самоизоляции переписали легендарную композицию We Are The Champions, изменив немного текст и посвятив ее медикам, а также всем тем, кто борется с коронавирусом.

Теперь в песне, записанной на смартфон, поется "Вы чемпионы" - You Are the Champions.

В ролике показаны опустевшие из-за пандемии города, и, к слову, киевский Майдан Независимости, а также фрагменты видео с врачами и медсестрами.