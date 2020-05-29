Led Zeppelin откроет бесплатный доступ к концертному фильму

Запись будет опубликована 30 мая в 22:00 по киевскому времени на YouTube-канале музыкантов и будет доступна 72 часа.

Британская рок-группа Led Zeppelin откроет бесплатный доступ к двухчасовому концертному фильму под названием Celebration Day.

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Запись будет опубликована 30 мая в 22:00 по киевскому времени на YouTube-канале музыкантов и будет доступна 72 часа.

Celebration Day - это видеозапись концерта, состоявшегося 10 декабря 2007 года на лондонской O2 Arena. Тогда Роберт Плант, Джимми Пейдж и Джон Пол Джонс впервые за 30 лет выступили вместе. Джона Бонэма, который умер в 1980 году, заменил его сын Джейсон Бонэм. В 2012 году фильм Celebration Day вышел в прокат. Всего в трек-лист вошло 16 песен.

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