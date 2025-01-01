Он в очередной раз решил напомнить, что свобода должна всегда побеждать зло.

Американский актер Марк Хэмилл, известный по роли мастера-джедая Люка Скайуокера в фильмах "Звездные войны", обратился к миру в новогоднюю ночь с просьбой поддержать Украину.

Сначала 73-летний Хэмилл поздравил с Новым годом и пожелал всем счастья. А дальше подчеркнул, что полномасштабная война в Украине продолжается и о ней нельзя забывать. Поэтому актер призвал всеми способами помогать будущей победе украинцев над российской агрессией.

"Я желаю вам счастливого Нового года и призываю поддержать Украину. Любой вклад, который вы можете сделать - это будет чрезвычайно ценно. Поэтому, пожалуйста, поспособствуйте, чтобы победила свобода, победила Украина", - сказал Марк на видео, которое опубликовало United24.

К слову, звезда "Звездных войн" уже не впервые публично выражает свою позицию. В 2022 году он помог собрать для Украины "Армию дронов". В частности, Хэмилл отмечал, что наша страна получила более 500 дронов с тех пор, как он присоединение к фандрейзинговой платформе United24 в качестве амбассадора.

Напомним, ранее легендарный исполнитель Стинг спел хит "Shape of my Heart" под украинскую бандуру.

Вас также могут заинтересовать новости: