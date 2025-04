В украинский прокат фильм выйдет 17 июля 2025 года.

Кинокомпания Sony Pictures показала трейлер нового фильма из слэшер-франшизы "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (I Know What You Did Last Summer), который станет прямым продолжением второго фильма серии "Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом" (1998) и одновременно римейком первого фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (1997).

По сюжету, как и в первом фильме, прошел год после ужасной аварии, которую пятеро друзей предпочли бы забыть. Они думали, что их тайна останется похороненной, однако вынуждены столкнуться с ужасной правдой – кто-то знает, что они сделали прошлым летом... и одержим жаждой мести. Помочь молодым людям смогут только те, кто смогли пережить подобное много лет назад.

Главные роли в фильме сыграли Мэдлин Клайн ("Достать ножи: Стеклянная луковица", сериал "Внешние отмели"), Чейз Суи Вондерс ("Маленькая смерть", сериал "Город в огне"), Джона Гауэр-Кинг ("Русалочка", "Прекрасное несовершенство"), Сара Пиджон (сериал "Прекрасные мелочи") и Тайрик Уизерс (сериал "Игра").

Видео дня

Кроме того, из предыдущих фильмов серии вернулись герои Фредди Принца-младшего ("Это все она", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Рождество с тобой") и Дженнифер Лав Хьюитт ("Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Сердцеедки", сериал "Мыслить как преступник").

Сняла фильм американский режиссер Дженнифер Кейтин Робинсон, которая до этого поставила комедийный триллер "Отомсти за меня" (2022) и вместе с Тайкой Вайтити написала сценарий к супергеройскому экшну "Тор: Любовь и гром" (2022).

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution Company, в украинский прокат фильм выйдет 17 июля 2025 года.

"Я знаю, что вы совершили прошлым летом" – что известно

Основой для франшизы стал одноименный роман американской писательницы Лоис Дункан в жанре молодежного триллера, написанный в 1973 году.

В 1997 году вышел одноименный фильм, снятый по его мотивам, главные роли в котором исполнили топовые молодые звезды тех времен – Дженнифер Лав Хьюитт, Сара Мишель Геллар, Райан Филлипп и Фредди Принц-младший. Хотя лента получила смешанные отзывы критиков, она была успешной в финансовом плане и была отмечена рядом номинаций и наград.

В 1998 году вышло прямое продолжение фильма "Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом", события которого происходили через год после первого и разворачивались вокруг героев Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принца-младшего.

Третья часть серии "Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом" вышла в 2006 году, однако поскольку там не было ни одного персонажа из предыдущих фильмов, фактически это была самостоятельная лента. Впрочем, фильм с Брук Невин и Торри ДеВито был воспринят крайне негативно.

Вас также могут заинтересовать новости: