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Марина Григоренко
Кадр из фильма "Как они бегут" / фото Searchlight Pictures

Как завещала Агата Кристи: обзор фильма "Как они бегут" с Сэмом Роквеллом и Эдриеном Броуди

17:01, 03.10.2022
4 мин. 189

30 сентября в украинский прокат вышла детективная комедия "Как они бегут", вдохновленная классическими произведениями "королевы жанра" Агаты Кристи. Картина собрала великолепный актерский состав во главе с Сэмом Роквеллом, Эдриеном Броуди и Сиршей Ронан. Почему стоит посмотреть этот фильм, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о новой детективной комедии "Как они бегут" (без спойлеров).

О чем фильм

События фильма "Как они бегут" / See How They Run (Великобритания, США, 2022) разворачиваются в Лондоне в 1950-х годах. Убийство приглашенного в Англию скандального голливудского режиссера Лео Коперника срывает планы по экранизации успешной пьесы. За дело берутся уставший от жизни инспектор Стоппард и задорная начинающая констебль Сталкер. Расследуя убийство, они оказываются в водовороте запутанной детективной истории, где мотивы для убийства, как и подобает по канонам жанра, имеет практически каждый.

Сюжет фильма частично вдохновлен пьесой "Мышеловка" английской писательницы, "королевы детектива" Агаты Кристи – в течение фильма к нему будет несколько отсылок. В то же время, по ходу фильма неоднократно акцентируется внимание, что пьеса полна стереотипов, присущих жанру, этакая самоирония, что несколько раз весьма удачно обыграется.

Актеры и персонажи

Актерскую работу смело можно назвать одной из самых сильных сторон фильма. Наблюдя за работой лауреатов "Оскара" Сэма Роквелла ("Три биллборда на границе Эббинга, Миссури", "Семь психопатов", "Кролик Джоджо") и Эдриана Броуди ("Пианист", "Полночь в Париже", "Отель "Гранд Будапешт"), сразу понимаешь, что они получили свое признание не просто так.

Роквелл уже не впервые появляется в образе побитого жизнью персонажа, который уже давно от всего устал, и это ему отлично удается. Его герой вроде бы порой и раздражает, но, с другой стороны, к нему относишься с сочувствием и благосклонностью.

В то же время Броуди идеально вписался в образ богемного человека искусства середины прошлого века, со всеми присущими недостатками и вредными привычками. Цитируя его героя в фильме: "обычно в классических детективах жертвой становится наименее приятный персонаж". Вот это именно тот случай.

Кадр из фильма "Как они бегут" / фото Searchlight Pictures

Нельзя обойти стороной и Сиршу Ронан ("Милые кости", "Отель "Гранд Будапешт", "Леди-Берд"), которая уже тоже успела собрать немалую коллекцию престижных наград и номинаций. Здесь она играет роль еще одного центрального персонажа – молодую целеустремленную полицейскую, упорство которой порой играет с ней злую шутку и даже раздражает.

Кадр из фильма "Как они бегут" / фото Searchlight Pictures

В целом, весь актерский букет фильма "Как они бегут" заслуживает похвалы. Здесь и Харрис Дикинсон ("Кингс Мен: Начало", "Там где поют раки") и Рут Уилсон ("Темные материи", "Лютер"), Ширли Гендерсон ("На игле", "Ребенок Бриджит Джонс"), Дэвид Ойелоуо ("Самый жестокий год", "Последний король Шотландии"), и многие другие.

О режиссере

Фильм "Как они бегут" стал режиссерским дебютом на "большом экране" для режиссера Тома Джорджа – до этого он работал на британском телевидении, сначала над прямыми трансляциями музыкальных событий, потом над сериалами, в том числе над юридическим комедией "Защита виновных" и моккументальным ситкомом "Эта страна". В общем, со своей работой он справился.

Как фильм восприняли критики

Фильм получил в целом положительные или смешанные отзывы. Критики согласились, что хотя фильм, возможно, и не претендует на звание признанного шедевра, он точно не станет "прожиганием времени". Фильм является легким и не слишком претенциозным, и полностью удовлетворяет запрос зрителя на развлекательное кино.

Кадр из фильма "Как они бегут" / фото Searchlight Pictures

На IMDb у "Как они бегут" оценка 6,7 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 70% одобрения от критиков и 68% от зрителей, а на Metacritic – 60 баллов от кинообозревателей ("средние или смешанные отзывы") и 6,3 балла от широкой аудитории ("в целом положительные отзывы").

Наш вердикт

Детективная комедия "Как они бегут" хорошо зайдет зрителям, которые любят классические детективы в стиле Агаты Кристи. Это довольно легкое кино со "здоровым" юмором, замечательным актерским составом и приятной кртинкой. На фильм можно смело идти в кинотеатр, если вы хотите расслабиться и приятно провести время, ведь после него остается приятное послевкусие.

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко

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