Фильм получил две награды 79-го Венецианского кинофестиваля в 2022 году.

Вышел трейлер ирландской комедийной драмы "Банши Инишерина" (The Banshees of Inisherin) с Колином Фарреллом ("Лобстер", "Настоящий детектив", "Бэтмен") и Бренданом Глисоном ("Ирландец", "Голгофа", фрашиза "Гарри Поттер") от режиссера Мартина Макдоны ("Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури").

В центре сюжета картины оказался конфликт между двумя лучшими друзьями, когда один из них внезапно прекращает общаться с другим. Брошенный мужчина решает выяснить причину такого поступка друга, однако это приводит к неприятным последствиям для обоих.

Премьера фильма состоялась в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля в сентябре 2022 года, где он получил две награды – за лучший сценарий для МакДоны и за лучшую мужскую роль для Фаррелла.

Также в фильме сыграли Барри Киоган ("Вечные", "Убийство священного оленя", "Дюнкерк"), Кэрри Кондон ("Лучше позвоните Солу", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и другие.

Выпуск фильма в ограниченный прокат запланирован на 21 октября 2022 года компанией Searchlight Pictures. Впрочем, пока неизвестно, попадет ли он в украинские кинотеатры.

Это вторая совместная работа МакДоны, Фаррелла и Глисона после фильма "Залечь на дно в Брюгге" (2008). Фильм входит в список 250 лучших фильмов по версии IMDb и отмечен рядом престижных наград и номинаций, включая номинацию на "Оскар" за сценарий и награду "Золотой глобус" для Фаррелла.

Также МакДона и Фаррелл вместе работали над фильмом "Семь психопатов" (2012), который также был тепло принят критиками и имеет немалый послужной список наград и номинаций.

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