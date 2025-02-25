Знаменитость подтвердил свои намерения получить российский паспорт, о которых говорил ранее.

Известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который в декабре прошлого года рассказал о желании получить российский паспорт, подтвердил свои намерения стать гражданином РФ. Об этом артист, который поддерживает путинский режим, сообщил в комментарии для российского издания ТАСС.

Режиссер пока не знает, когда точно он сможет стать гражданином страны-агрессора. По его словам, долгое время продолжались переговоры относительно его гражданства, однако позже этот вопрос отложили.

"Все будет. Я думаю, что это будет скоро. Но точно сказать не могу. Потому что какое-то время мы вели об этом переговоры, а потом перестали. Но, я думаю, все будет", - сказал Кустурица.

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К слову, еще в декабре 2024 года режиссер заговорил о получении российского паспорта. Уже тогда он называл себя россиянином и отметил, что очень хотел бы официально считаться таковым.

Кроме того, режиссер также подтвердил, что российский актер и номинант на "Оскар" Юрий Борисов снимется в его автобиографическом фильме "Как я не снял "Преступление и наказание". В картине россиянин сыграет роль самого Кустурицы.

"Да, мы с ним (с Борисовым - УНИАН) уже договорились. Он сыграет меня", - заявил Эмир.

О своих планах создать эту ленту режиссер рассказывал еще в 2011 году. Он хотел снять фильм по роману Федора Достоевского, но не сделал этого, поскольку не знал, как перенести язык и мышление писателя в современность.

Что известно о Кустурице

Он наиболее известен по фильму "Андеграунд" (1995), который получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале, а также "Время цыган" (1988), который также получил признание на международных фестивалях. Кроме кинематографа, Кустурица также является музыкантом и лидером рок-группы The No Smoking Orchestra.

Режиссер попал в базу "Миротворец" за поддержку оккупации украинских территорий. Фанат путинского режима еще с 2014 года стоит на стороне захватчиков. Тогда он поддержал аннексию Крыма, а уже через восемь лет стал главным режиссером Центрального академического театра Российской армии.

Напомним, ранее Кустурица дал концерт в оккупированном Крыму и обещал вернуться. Музыкант вместе со своей группой The No Smoking Orchestra впервые выступил на аннексированном полуострове в 2017 году. Его концерт прошел в Ялте, где он исполнил песни из собственных фильмов.

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