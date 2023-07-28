На YouTube-канале Hulu появился трейлер третьего сезона комедийной драмы "Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building). Новые серии истории о соседях, которых объединила страсть к преступлениям, можно будет увидеть уже 8 августа.
В трейлере можно заметить, что зрителей ждет немало сюрпризов. Помимо того, что сериал получил новые сюжетные линии, в нем появятся новые актеры, такие как звезда "Эмили в Париже" Эшли Парк, а также легендарная Мерил Стрип. Вероятно, они станут не единственными звездами, которых пригласили в сериал.
Неизменным останется главное трио - актеры-комики Стив Мартин и Мартин Шорт, а также известная певица Селена Гомес. Они будут искать убийцу и подозревать каждого человека, которого увидят.
Трейлер сериала всего за сутки собрал почти 6 миллионов просмотров. Зрители пишут, что они очень ждут третий сезон. Также они отметили:
- "Я не могу нарадоваться этому сериалу. Химия зашкаливает, не могу дождаться нового сезона"
- "Это лучшее шоу. Люблю всех персонажей, их юмор"
- "Мне нравится, как они постоянно расширяют актерский состав, выбирают лучшие камео. Этот проект глупый и веселый, с очень острыми моментами, он лучший".
"Убийства в одном здании" - трейлер третьего сезона
Известно, что третий сезон сериала получит десять эпизодов. Первые две серии выйдут одновременно 8 августа.
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