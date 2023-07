В кадре появятся известные актрисы, такие как Мерил Стрип и Эшли Парк.

На YouTube-канале Hulu появился трейлер третьего сезона комедийной драмы "Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building). Новые серии истории о соседях, которых объединила страсть к преступлениям, можно будет увидеть уже 8 августа.

В трейлере можно заметить, что зрителей ждет немало сюрпризов. Помимо того, что сериал получил новые сюжетные линии, в нем появятся новые актеры, такие как звезда "Эмили в Париже" Эшли Парк, а также легендарная Мерил Стрип. Вероятно, они станут не единственными звездами, которых пригласили в сериал.

Неизменным останется главное трио - актеры-комики Стив Мартин и Мартин Шорт, а также известная певица Селена Гомес. Они будут искать убийцу и подозревать каждого человека, которого увидят.

Трейлер сериала всего за сутки собрал почти 6 миллионов просмотров. Зрители пишут, что они очень ждут третий сезон. Также они отметили:

"Я не могу нарадоваться этому сериалу. Химия зашкаливает, не могу дождаться нового сезона"

"Это лучшее шоу. Люблю всех персонажей, их юмор"

"Мне нравится, как они постоянно расширяют актерский состав, выбирают лучшие камео. Этот проект глупый и веселый, с очень острыми моментами, он лучший".

"Убийства в одном здании" - трейлер третьего сезона

Известно, что третий сезон сериала получит десять эпизодов. Первые две серии выйдут одновременно 8 августа.

