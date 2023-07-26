Российские кинотеатры больше не смогут вовремя показывать качественные пиратские копии голливудских блокбастеров.

Голливудские кинокомпании-мейджоры смогли вычислить продавцов и схему поставок в Россию пиратских копий блокбастеров для больших экранов, так что теперь российкие кинозрители еще не скоро смогут увидеть в местных кинотеатрах пиратские копии нашумевших новинок "Барби" и "Оппенгеймер".

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров двух крупных российских киносетей и топ-менеджера еще одной кинопрокатной компании, поставщиков нелегального контента в Россию было несколько: это, во-первых, кинотеатры из Казахстана.

"Их удалось вычислить по вотермаркам (цифровым меткам), которые прокатчик ставит при передаче копий фильмов киносетям или кинотеатрам. Также некоторые копии были без меток, что говорит о том, что утечка могла произойти в офисе мейджора в СНГ или структурах, связанных с ним или задействованных в работе над локализацией фильма", – пояснил источник.

Видео дня

Таким образом, на российском рынке на данный момент не осталось предложений по продаже кинотеатральных версий блокбастеров, поэтому местным кинотеатрам придется очень долго ждать появления громких фильмов в сети, а после этого еще потребуется некоторое время на профессиональный перевод и озвучку.

Гендиректор одной из российских компаний Антон Сиренко предположил, что "Барби" и "Оппенгеймер" выйдут в российском прокате не раньше осени, поскольку фильмы в достаточном разрешении для кинопоказов появляются в сети, как правило, в рамках официального цифрового релиза, а в случае с коммерчески успешными фильмами "цифровое окно" может достигать ста дней с момента премьеры.

В то же время гендиректор "Централ партнершип" Вадим Верещагин отметил, что у цифровых копий фильмов качество картинки и звука существенно хуже, чем у кинотеатральных версий: "В онлайн-версии картинка изначально адаптирована под другой формат экрана. И в каком бы хорошем качестве видео ни лежало в интернете, оно после компрессии при показе на большом экране будет сильно отличаться от формата JPEG2000, который используется для театрального кинопроката", – пояснил он.

Уход крупных голливудских кинокомпаний из России

После начала полномасштабного военного вторежения России в Украину в феврале 2022 года, пять крупнейших голливудских киностудий (Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount, Universal – ред.) полностью ушли из РФ – они закрыли свои российские филиалы и отозвали права на все новые фильмы (а это, по сути, все главные блокбастеры).

Тем не менее, вскоре россияне придумали различные нелегальные схемы при помощи третьих, по которым высококачественные пиратские копии фильмов этих киностудий попадали в российские кинотеатры.

Впрочем, далеко не все иностранные киностудии оказались такими же сознательными. Ряд ведущих международных независимых дистрибьюторов, в том числе Lionsgate, STXInternational, FilmNation, A24 и Pathé, до сих пор без каких-либо угрызений совести продают фильмы в российские кинотеатры, абсолютно не беспокоясь, что заработанные от таких показов деньги россияне потом пускают на войну в Украине.

Среди самых громких новинок, оказавшихся официально в российских кинотеатрах, такие фильмы, как боевик Lionsgate "Джон Уик: Глава 4", оскароносный "Все везде и сразу" от A24 и сразу два фильма Гая Ричи – "Операция Фортуна" и "Переводчик". Также в Россию активно продают свои новинки многие европейские и азиатские кинокомпании.

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