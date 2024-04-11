"Я и Феликс": обзор очень важной для украинского общества драмы Ирины Цилык

УНИАН делится впечатлениями о мощном украинском фильме, который уже с сегодняшнего дня можно посмотреть в кинотеатрах Украины.

11 апреля 2024 года в национальный прокат выходит украинская драма "Я и Феликс", которая одновременно рассказывает о взрослении в жестоких реалиях 90-х и (не)принятии ветеранов в гражданском обществе. Почему этот фильм стоит обязательную посмотреть в кинотеатре, читайте в обзоре УНИАН.

О чем новый фильм

События фильма происходят в 90-х годах в Черкассах. Типичная для тех времен украинская семья едва сводит концы с концами, ютясь в старой советской квартире. Пока отец семьи Алексей находится в отъездах на заработках, которые, впрочем, скорее приносят долги, чем деньги, мать Ольга сама заботится об их сыне Тимофее, пытаясь параллельно хоть как-то заработать на жизнь, торгуя прямо из дома косметикой. Мальчик фактически постоянно лишен родительского внимания, зато большую часть его жизни занимает музыка.

Все меняется, когда бабушка Лида приводит в дом своего нового сожителя – Феликса Петровича, чрезвычайно колоритную и противоречивую личность, появление которого разжигает постоянные ссоры между Ольгой и Лидой. Феликс – бывший контрразведчик, прослуживший в самом аду Афганистана целых восемь лет, и это сильно повлияло на его психику, когда периоды относительной нормальности у него легко сменяются приступами ПТСР и белой горячки. А еще он постоянно носит за собой старый автомат "Катюша" в черном дипломате. Но в то же время, очевидно, он имеет дворянское происхождение, и это прослеживается в его манерах – он ест с ножом и любит классическую музыку.

И именно этот странный мужчина становится для Тимофея настоящей родительской фигурой, насколько это возможно. Он играет с парнем в шахматы, водит его на рыбалку, а еще покупает ему те самые новые белые кроссовки – настоящую мечту ребенка, выросшего в бедности в суровых 90-х в провинции. Да, периодически Феликс вовлекает его и в более опасный досуг, чем еще больше выводит из себя его мать. Но это фактически единственное внимание в семье, которое получает парень – его родителям, которые вынуждены решать финансовые проблемы, совсем не до него.

События фильма происходят в трех временных линиях – с 7-летним и 14-летним Тимофеем, а также совсем немножко в самом конце уже со взрослым Тимофеем, показывая, как все, что случилось с ним в детстве, повлияло на его дальнейший жизненный выбор.

Семейный подряд

Фильм снят по мотивам романа "Кто ты такой?" украинского писателя и военнослужащего Артема Чеха, победившего на литературной премии Книга года ВВС-2021 в номинации Книга года Би-Би-Си. Частично эта книга является автобиографической.

"Прежде всего речь шла о том, чтобы разобраться со своим прошлым. Анализ 1990-х – это лишь фон. Главный герой – мальчик, который взрослеет. Оказалось, что книга в большей степени автобиографическая, поэтому речь шла о 1990-х, хотя я не ставил первоочередной задачей об этом писать. Книга получилась депрессивной, возможно, потому что и время было сложное. И мое детство было не очень легким, хотя я пытался добавить что-то светлое в этот роман. Как получилось – каждый оценивает для себя сам", – так в свое время комментировал роман сам Чех, который дважды участвовал в войне с Россией в составе ВСУ, в 2015-2016 годах и с 2022 года.

Экранизировать роман еще до его официальной печати взялась украинский режиссер-документалист Ирина Цилык – жена Чеха в реальной жизни. Больше всего она известна по документальному фильму "Земля голубая, будто апельсин", который в 2020 году получил премию за лучшую режиссуру на фестивале "Сандэнс", а также еще ряд престижных наград и номинаций.

Во время представления фильма в Киеве 10 апреля Цилык призналась, что решила сделать фильм более светлым, чем оригинальный роман, и уже после просмотра можем согласиться, что это было правильным решением. После его просмотра вы не будете ходить неделю в глубокой депрессии.

Интересно, что сын Цилык и Чеха – Андрей Чередник (настоящая фамилия Чеха) – сыграл в фильме 7-летнего Тимофея. Автор романа, который также помогал режиссеру со сценарием, признался, что выбор на их сына выпал после долгих поисков актера.

Актеры и персонажи

Кроме Чередника, в фильме было еще две версии Тимофея. Подростка, у которого, кажется, больше всего экранного времени, сыграл Владислав Балюк – для обоих ребят это был актерский дебют. При этом взрослого Тимофея сыграл Владимир Гладкий ("Участковый с ДВРЗ").

Еще один актерский дебют в фильме – украинский писатель и поэт Юрий Издрик, который, собственно, и сыграл Феликса. У него получилась действительно мощная роль, что даже не верится, что это дебют.

Мать Тимофея сыграла украинская актриса Анастасия Карпенко, которая получила широкую известность благодаря главной роли в нашумевшей украинской драме "Как там Катя?". Роль отца досталась Андрею Исаенко ("Щедрик", "Киборги", "Захар Беркут"), а бабушки Лиды – театральной актрисе Галине Веретельник-Степановой.

Долгий путь до кинотеатров

Премьера фильма состоялась еще осенью 2022 года, однако в украинский прокат он попал только сейчас. За это время он успел проехаться по многим украинским и зарубежным фестивалям, а также получить ряд престижных наград.

На апрель 2024 года запланирован 10-дневный тур творческой группы фильма по городам Украины, начиная с мероприятия в Николаеве уже сегодня, 11 апреля. Также запланированы мероприятия в Запорожье, Днепре, Харькове, Луцке, Львове, Житомире и Киеве. В частности, на каждом показе будет возможность пообщаться с режиссером ленты Ириной Цилык.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов.

Наш вердикт

Хотя в последнее время в украинском кино начало появляться как-то много фильмов о 90-х, особенно young adult dramas, где все это как-то романтизируется, в данном случае имеем фильм совсем не об этом. Да, Ирина Цилык очень скрупулезно передает атмосферу тех времен – в деталях интерьеров, ландшафтах, привычках и музыке, которые узнают только те, кто прошел через эти тяжелые времена (и отнюдь не хочет к ним возвращаться). Это о временах, когда люди были вынуждены выживать, а от этого страдали их отношения в семье и социальные контакты. Это о временах, где подростка просто так могли избить на улице за новые кроссовки, а лысые братки не стеснялись заниматься бандитизмом прямо посреди улицы.

Да, это фильм о взрослении – когда парень просто хочет быть крутым и влюбиться в классную девушку, а жестокий окружающий мир формирует и закаляет его личность. И, к счастью, в конце концов он делает правильные выборы и становится достойным человеком.

Но также центральной темой в фильме является вопрос приспособления ветеранов в обществе после войны – для нас это очень актуально сейчас. Феликс – это ветеран старой войны, от которого отвернулось общество, вместо того, чтобы помочь ему приспособиться. И так не должно быть. В мирные украинские города уже сейчас возвращаются искалеченные войной морально и физически мужчины и женщины, именно благодаря которым мы сейчас имеем возможность посещать премьеры фильмов и жить свою жизнь. Общество должно всегда об этом помнить и помогать им приспособиться к жизни после.

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

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Марина Григоренко