В украинский прокат фильм выйдет 20 ноября 2025 года.

Вышел новый трейлер украинской научно-фантастической романтической трагикомедии "Ты – Космос / U Are The Universe", который уже успел зарекомендовать себя на многих международных кинофестивалях.

В центре сюжета – украинский космический дальнобойщик Андрей Мельник, который перевозит ядерные отходы с Земли на спутник Юпитера. После неожиданного взрыва Земли, обломки которой уничтожают все вокруг, Андрей остается последним человеком во Вселенной. Но вдруг на связь выходит француженка Катрин, которая нуждается в помощи. Несмотря на расстояние и препятствия, Андрей решает спасти ее любой ценой.

Главную роль в ленте сыграл украинский актер Владимир Кравчук ("Щедрик", "Соседка", "Янтарные копы"), ныне действующий военнослужащий.

Видео дня

Снял фильм украинский режиссер и сценарист Павел Остриков, известный по короткометражным лентам "Голден лав", "Выпуск'97" и "Mia Donna", а также первому украинскому сериалу для Netflix "Первые дни".

Фильм уже успел покорить международную аудиторию. Мировая премьера состоялась еще 7 сентября 2024 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто, а после этого "Ты – космос" показали в программах других влиятельных зарубежных кинофестивалей. Также он получил главные награды на научно-фантастических фестивалях в Страсбурге, Триесте, Париже и Бостоне.

При этом картина уже вышла в прокат в Германии и Польше, и местные зрители тепло ее восприняли.

"Это действительно лучший фильм, с которым ничто не может сравниться. Каждый раз, когда я пытаюсь рассказать людям об этом фильме, я начинаю плакать до слез. Он такой хороший и такой трогательный, а еще шутки невероятные", – написала на Leterrboxd одна из зрительниц после показа.

Тем временем, в широкий украинский прокат фильм выйдет 20 ноября 2025 года.

Те же киноманы, которые не могут ждать еще почти два месяца, смогут посмотреть "Ты – Космос" 2 октября 2025 года в рамках 16-го Одесского международного кинофестиваля в Киеве. Больше о программе фестиваля читайте в нашем отдельном материале.

Вас также могут заинтересовать новости: