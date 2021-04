Фильм должен выйти в прокат 3 сентября 2021 года.

Marvel Studios 19 апреля 2021 года опубликовала первый трейлер своего нового фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).

Фильм в жанре фантастический боевик с элементами комедии должен выйти в прокат 3 сентября 2021 года. Он станет одним из первых полнометражных фильмов в рамках четвертой фазы киновселенной Marvel.

Картина познакомит фанатов с новым супергероем - мастером боевых искусств Шан-Чи, который внедряется в тайную организацию «Десять колец» и пытается расправиться с прошлым, которое, как ему казалось, осталось позади. Ситуацию осложняет то, что руководит организацией его собственный отец, который хочет, чтобы сын продолжил его дело.

В комиксах Шан-Чи владеет многочисленными видами боевых искусств, из-за чего часто упоминается как «Мастер Кунг-фу». В последующие годы он приобретает способность создавать бесчисленные дубликаты себя и присоединяется к Мстителям.

Главную роль в фильме исполнил канадский актер китайского происхождения Лю Сыму, для которого это первая роль такого масштаба. Таким образом он станет первым азиатским актером, ставшим главным героем в фильме студии Marvel.

Компанию на съемочной площадке ему составили Аквафина («Безумно богатые азиаты», «Восемь подруг Оушена», «Джуманджи: Новый уровень»), сыгравшая подругу главного героя, и гонконгский актер Тони Люн в роли лидера террористической организации «Десять колец» Вэньву / Мандарина.

Четвертая фаза кинематографической вселенной Marvel: что это

События Четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel разворачиваются после фильма «Мстители: Финал» и представляет из себя серию американских супергеройских фильмов и телесериалов, созданных Marvel Studios и основанных на персонажах Marvel Comics. Впервые в истории киновселенной в фазу вошли телесериалы стримингового сервиса Disney+, чьи события будут связаны с фильмами и станут официальным каноном.

Чертвертую фазу открыл сериал «ВандаВижен» с Элизабет Олсен и Полом Беттани, вышедший в январе 2021 года. Вторым проектом стал сериал «Сокол и Зимний солдат» с Энтони Маки и Себастианом Стэном, фильнальный эпизод которого выйдет уже в ближайщую пятницу.

Также в четвертую фазу попали сериалы «Локи» с Томом Хиддлстоном, «Мисс Марвел» с Иман Веллани в роли Камалы Хан, «Соколиный глаз» с Джереми Реннером и Хейли Стейнфилд, «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком, «Женщина-Халк» с Татьяной Маслани в главной роли, «Секретное вторжение» с Сэмюэлом Л. Джексоном и Беном Мендельсоном, «Железное сердце» с Доминик Торн в роли Рири Уильямс, «Войны в доспехах» с Доном Чидлом в главной роли, безымянный сериал о Ваканде и анимационный сериал «Что если…?» с Джеффри Райтом в главной роли.

Первым полнометражным фильмом четвертой фазы станет «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли, который выйдет в июле 2021 года. Затем в прокат выйдут «Шан-Чи и легенда десяти колец» с Симу Лью, «Вечные» с Анджелиной Джоли, «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом, «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с Бенедиктом Камбербэтчем и Элизабет Олсен, «Тор: Любовь и гром» с Крисом Хемсвортом, «Черная пантера II», «Капитан Марвел 2» с Бри Ларсон, «Человек-муравей и Оса: Квантомания» с Полом Раддом и Эванджелин Лилли, «Стражи Галактики. Часть 3», а также «Фантастическая четверка».

Другие новости киновселенной Marvel

