Стриминговый сервис HBO Max показал первый трейлер сериала "Рыцарь семи королевств" (A Knight of the Seven Kingdoms), приквела "Игры Престолов".
Сюжет основан на новеллах Джорджа Р. Р. Мартина и сосредоточен на приключениях скромного рыцаря Сера Дункана Высокого (Питер Клаффи) и его юного оруженосца Эга (Декстер Сол Анселл), который на самом деле является принцем Эйгоном Таргариеном. Вместе они путешествуют по Вестеросу, сталкиваясь с различными испытаниями и опасностями.
Действие шоу разворачивается примерно за 90 лет до событий "Игры престолов".
Сериал "Рыцарь семи королевств": трейлер
По словам создателей, "Рыцарь семи королевств" будет более приземленным взглядом на Вестерос, сосредоточенным на жизни рыцарей низшего ранга, а не на королевских дворах.
Среди других персонажей, появляющихся в сериале, - Таргариены, такие как Бейлор, Маекар и их сыновья Эрион и Дейрон, которые сталкиваются с политическими вызовами в пост-драконьем Вестеросе.
Сериал будет состоять из шести эпизодов. Премьера запланирована на 18 января 2026 года.
Над сериалом трудились сам Джордж Р. Р. Мартин, автор книг, и шоураннер Ира Паркер. Писатель уже успел ознакомиться со всеми сериями и отметил, что "ему понравились все шесть эпизодов".
Напомним, ранее Netflix показал трейлер нового сезона "Ведьмака" с новыми персонажами.