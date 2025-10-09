Премьера сериала запланирована на 18 января 2026 года.

Стриминговый сервис HBO Max показал первый трейлер сериала "Рыцарь семи королевств" (A Knight of the Seven Kingdoms), приквела "Игры Престолов".

Сюжет основан на новеллах Джорджа Р. Р. Мартина и сосредоточен на приключениях скромного рыцаря Сера Дункана Высокого (Питер Клаффи) и его юного оруженосца Эга (Декстер Сол Анселл), который на самом деле является принцем Эйгоном Таргариеном. Вместе они путешествуют по Вестеросу, сталкиваясь с различными испытаниями и опасностями.

Действие шоу разворачивается примерно за 90 лет до событий "Игры престолов".

Сериал "Рыцарь семи королевств": трейлер

По словам создателей, "Рыцарь семи королевств" будет более приземленным взглядом на Вестерос, сосредоточенным на жизни рыцарей низшего ранга, а не на королевских дворах.

Среди других персонажей, появляющихся в сериале, - Таргариены, такие как Бейлор, Маекар и их сыновья Эрион и Дейрон, которые сталкиваются с политическими вызовами в пост-драконьем Вестеросе.

Сериал будет состоять из шести эпизодов. Премьера запланирована на 18 января 2026 года.

Над сериалом трудились сам Джордж Р. Р. Мартин, автор книг, и шоураннер Ира Паркер. Писатель уже успел ознакомиться со всеми сериями и отметил, что "ему понравились все шесть эпизодов".

