Этот фильм не для слабонервных.

В мировой прокат вышел фильм ужасов "Ужасающий 2" режиссера Дамиена Леоне. И хоть любителей хорорра сложно чем-то удивить, этот фильм поверг их в шок.

В центре сюжета клоун (Дэвид Торнтон), который во время прогулки по городу находит людей, пытает их и убивает. Две подвыпившие подруги возвращаются с вечеринки в канун Дня всех святых. Случайная встреча с фриковатым клоуном в такой вечер сперва не сулит ничего плохого, однако дальше девушки начинают понимать, что за ними следят. Они ещё не знают, что тот сумасшедший клоун-маньяк уже открыл на них сезон охоты.

Фильм держит в напряжении буквально каждую минуту. А местами есть сцены, на которые вообще невозможно смотреть - они не только вызывают тошноту, но и могут спровоцировать потерю сознания.

Отмечается, что в некоторых кинотеатрах зрителей сразу предупреждают о том, что фильм "Ужасающий 2" не для слабонервных и выдают им пакетики для рвоты.

Отзывы зрителей на фильм "Ужасающий 2"

""Ужасающий" - достаточно простой фильм, в котором 84 минуты преследуют и убивают, что происходит в основном в пределах одного места. Тем не менее, Леоне управляет этим простым сценарием, выжимая из каждого момента все возможное напряжение, позволяя клоуну Арту показать весь свой потенциал. Это один из лучших слэшеров, которые мне довелось видеть, так что, если вы поклонник жанра, то пропускать его непростительно"

"Актёрская игра не выдающаяся (тоже классика жанра), но главный злодей сыгран просто супер-великолепно. Даже странно, что такой избитый образ как клоун-убийца может выглядеть так свежо... и страшно"

"Из минусов лично для меня - пара сцен чересчур мерзкие и садистские а-ля Хостел, впрочем кому-то и такое нравится"

"Это плохой фильм. Буквально: ужасный, отвратительный. Это не кинематограф в широком смысле, это даже не поп-культурная жвачка. Это треш-слэшер, где всё сводится к насилию; причём не к привычному Тарантиновскому насилию, а к ультраизвращенному садизму, получать удовольствие от которого может только такой же ультраизвращённый садист"

Известно, что первая часть малобюджетного фильма вышла в 2016 году. Выйдет ли вторая часть в украинский прокат - пока неизвестно.

