"Черный Адам", "Школа добра и зла" и Киевская неделя критики: что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинских кинотеатрах появится супергеройский фильм "Черный Адам" с Двейном Джонсоном, а также музыкальная комедия "Мой домашний крокодил" и историческая комедийная драма "Миссис Харрис едет в Париж". Также 20 октября стартует кинофестиваль "Киевская неделя критики", где украинские киноманы смогут увидеть самые актуальные новинки как отечественного, так и зарубежного производства. Онлайн, тем временем, выйдут фэнтези "Школа добра и зла", криминальный триллер "Незнакомец" и комедийная драма "Реймонд и Рэй" с Юэном Макгрегором и Итаном Хоуком. Больше читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Черный Адам / Black Adam (США, 2022)

На этой неделе в украинский прокат одновременно со всем миром выходит супергеройский фильм "Черный Адам", основанный на одноименных комиксах издательства DC Comics. Лента является двенадцатой по счету из расширенной вселенной DC Comics и спинофом фильма "Шазам!".

Фильм расскажет историю происхождения суперзлодея Черного Адама, который впервые появился в комиксах DC в 1945 году. В оригинале он был принцем Древнего Египта, которого могущественный волшебник Шазам выбрал своим преемником. Однако ученик восстал, и разочарованный учитель, не имея возможности отобрать дарованные сверхъестественные силы, сослал злодея в далекую звездную систему. Чтобы вернуться, Черному Адаму понадобилось пять тысяч лет. В фильме также будет представлено Общество Справедливости Америки – первая супергеройская команда.

Главную роль в фильме исполнил Двейн "Скала" Джонсон ("Джуманджи", "Форсаж: Гоббс и Шоу", "Круиз по джунглям", "Мумия возвращается"). Также в фильме задействованы Элдис Годжа ("Человек-невидимка", сериал "Противодействие") в роли Человека-ястреба, Ной Сентинео ("Ангелы Чарли", "Всем парням, которых я любила раньше") в роли Атомного разрушителя, Сара Шахи (сериалы "Пожарные Чикаго", "Новобранец") в роли Исиды, Марван Кензари ("Алладин", "Старая гвардия") в роли Саббака, Квинтеса Свинделл ("Эйфория", "Поколение Вояджер") в роли Циклона и Пирс Броснан ("Завтра не умрет никогда", "И целого мира мало", "Мамма Миа! 2") в роли Доктора Фейта. Кроме того, в фильме к роли Аманды Воллер из "Отряда самоубийц" вернется Виола Дэвис ("Прислуга", "Вдовы", "Королева-воин").

Режиссером фильма выступил испанец Жауме Колет-Серра, который до этого снял фильмы ужасов "Дом восковых фигур" и "Дитя тьмы", спортивную драму "Гол 2: Жизнь как мечта", триллер "Неизвестный" и приключенческий фильм "Круиз по джунглям".

Кстати, фильм имеет одну дополнительную сцену внутри титров, и мы настоятельно рекомендуем ее дождаться.

Мой домашний крокодил / Lyle, Lyle, Crocodile (США, 2022)

Также 20 октября в украинских кинотеатрах появится музыкальная анимационно-игровая семейная комедия "Мой домашний крокодил", снятая по мотивам одноименной детской книги американского писателя Бернарда Вебера.

В центре сюжета – крокодил по имени Лил, который живет на чердаке дома в Нью-Йорке, обожает петь и пытается жить среди людей. Вскоре Лил встречает семью, которая только что поселились в его доме и совсем не ожидала такого соседства. Впрочем, неожиданно Лил заводит дружбу с мальчиком из семьи новых соседей, которому очень трудно приспособиться к жизни в новом городе. Когда Лилу начинает угрожать другой сосед семьи, они решают объединиться с чудаковатым хозяином крокодила. Так начинается новое путешествие, полное приключений, юмора, незабываемых хитов и настоящей дружбы.

В оригинале Лил "поет" и "говорит" голосом канадской поп-иконы Шона Мендеса, в украинском дубляже его озвучивает лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который с началом полномасштабного вторжения России в Украину вместе с коллегами пошел служить на фронт парамедиком.

Также в фильме снимались Хавьер Бардем ("Вики Кристина Барселона", "Старикам здесь не место", "Эскобар"), Скут Макнейри ("Потерянная", "Арго"), Констанс Ву ("Безумно богатые азиаты", "Соло"), Бретт Гельман ("Очень странные дела") и другие.

В США фильм вышел в прокат еще в начале октября 2022 года и уже получил скорее положительные отзывы критиков, которые резюмировали, что, хотя "Мой домашний крокодил" и не вызывает такого восторга у родителей, детям он точно понравится.

Миссис Харрис едет в Париж / Mrs. Harris Goes to Paris (Великобритания, Франция, Венгрия, 2022)

В центре сюжета этой исторической комедийной драмы, события которой разворачиваются в Лондоне в 1957 году, окажется овдовевшая уборщица миссис Харрис, которая мечтает заполучить одно из платьев французского модного дома Dior. И именно в этот момент она получает немалую сумму компенсации за своего мужа, погибшего на войне. Женщина решает отправиться в Париж за тем самым платьем, однако там ее встречают прохладно и совсем не воспринимают как потенциальную клиентку. Впрочем, все же соглашаются сшить ей особое платье.

Главные роли в фильме исполнили Лесли Мэнвилл ("Корона", "Призрачная нить") и Изабель Юппер ("Пианистка", "Она"). Также в фильме сыграли Ламбер Вильсон ("Матрица: Перезагрузка", "Бенедетта"), Лукас Браво ("Эмили в Париже", "Билет в рай"), Альба Баптиста ("Монахиня-воин") и другие.

Поставил фильм режиссер Энтони Фабиан, наиболее известный по биографической драме "Кожа", которая в 2008 году получила немало престижных наград и номинаций.

В мировой прокат фильм вышел в конце сентября 2022 года и получил в основном положительные отзывы.

Киевская неделя критики

С 20 по 26 октября 2022 года в столичном кинотеатре "Жовтень" пройдет 6-й фестиваль "Киевская неделя критики", где украинские киноманы смогут увидеть самые актуальные новинки как отечественного, так и зарубежного производства, которые уже успели проехаться по престижным иностранным кинофестивалям.

Всего в рамках фестиваля покажут около 30 фильмов. Программа будет разделена на пять основных секций: "Украинские гала-премьеры", "История украинской комедии", "Фокус: Украина – Великобритания", "Международная программа" и Gamechangers.

В частности, откроет кинофестиваль сатирическая комедия "Треугольник печали" – обладатель "Золотой пальмовой ветви" нынешнего Каннского кинофестиваля. Также среди хедлайнеров международной программы: лента Джеймса Грея "Время Армагеддона" с Энтони Хопкинсом и Энн Хэтэуэй и "Серебряный медведь" Берлинале – "Фильм писательницы" Хона Сан Су.

Также киноманы смогут увидеть такие новые украинские ленты, как "Клондайк", "Памфир", "Видение бабочки" и другие. Будут в программе и несколько ретроспективных показов.

С топ-5 фильмов кинофестиваля, которые обязательно стоит посмотреть, вы можете ознакомиться по ссылке. Полную программу фестиваля ищите здесь.

Незнакомец / TheStranger (Австралия, 2022)

19 октября Netflix выпустит криминальный триллер "Незнакомец" с Джоэлем Еджертоном ("Король", "Легенда о Зеленом рыцаре", "Тринадцать жизней") и Шоном Харрисом ("Миссия невыполнима: Фолаут", "Король", "Легенда о Зеленом рыцаре") в главных ролях.

Картина рассказывает о двух мужчинах, которые встречаются в самолете и начинают разговор, который перерастает в дружбу. Для Генри, истощенного всю жизнь физическим трудом, это просто мечта. Его новый друг Марк становится его спасителем и союзником. Однако на самом деле ни один из них не является тем, кем он кажется, и каждый из них прячет секреты, способные уничтожить их обоих. Между тем, на заднем плане приближается одна из крупнейших полицейских операций страны.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2022 года, где он получил положительные отзывы.

Школа добра и зла / The School for Good and Evil (США, 2022)

21 октября Netflix выпустит подростковый фэнтезийный фильм "Школа добра и зла", основанный на одноименном романе 2013 года Сомана Чайнани.

Фильм рассказывает о приключениях лучших подруг Софи и Агаты, которые были украдены в Школу добра и зла. После того, как их судьбы меняются, они пытаются найти способ вернуться домой, однако их дружба подвергается испытанию.

Главные роли в фильме исполнили София Уайли (сериал "Школьный мюзикл") и София Энн Карузо, больше всего известная работой на Бродвее. Также в фильме задействованы Лоренс Фишберн ("Матрица", "Джон Уик 2", "Человек-муравей и Оса"), Мишель Йэо ("Крадущийся тигр, затаивщийся дракон", "Шанг-Чи и Легенда Десяти Колец", "Все везде и сразу"), Керри Вашингтон ("Рэй", "Джанго освобожденный"), Шарлиз Терон ("Монстр", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Атомная блондинка") и еще много громких имен.

Режиссером фильма выступил Пол Фиг, в первую очередь известный по работе над сериалами "Чудаки и сумасшедшие" и "Офис". Также он снял такие фильмы, как "Подружки невесты" и "Шпионка".

Рэймонд и Рей / Raymond & Ray(США, 2022)

Также 21 октября Apple TV+ выпустит комедийную драму "Реймонд и Рэй", в центре сюжета которой окажутся два сводных брата, воссоединяющихся на похоронах своего отца, с которым у обоих были плохие отношения.

Главные роли в фильме исполнили Юэн Мак-Грегор ("На игле", "Звездные войны", "Доктор Сон") и Итан Хоук ("Гаттака", "Черный телефон", "Лунный рыцарь").

Режиссером выступил колумбиец Родриго Гарсиа ("Альберт Ноббс", "Женские тайны", "Девять жизней").

Мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2022 года, где фильм получил довольно высокие оценки от зрителей, хотя критики были более суровы.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в прокат в предыдущие недели, а также лучшие сериалы октября 2022 года – на этой неделе стартуют драма "С нуля" с Зои Салданой, научно-фантастический сериал "Периферийный" с Хлоей Грейс Морец, основанная на рельних событиях драма "Нотр-Дам в огне", а также 11 сезон "Американской истории ужасов" и 2 сезон немецкого исторического сериала "Варвары".

Марина Григоренко