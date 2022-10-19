Эти фильмы заставят вас не только улыбаться, но и лить слезы.

Американский актер Бен Аффлек уже давно покорил зрителей своими актерскими способностями. Кинокритики также высоко оценивают его творчество, в результате чего он получил множество престижных наград.

"Глубокие воды"

Вышедшая в 2022 году драма "Глубокие воды" рассказывает о семейной паре, у которой очень много тайн. Супруга главного героя (Ана де Армас) регулярно ему изменяет, а он ей все прощает. Но однажды становится известно о смерти мужчины, с которым у героини был интим. С тех пор супругов затягивают глубокие воды подозрений и лжи. Сумеют ли они сохранить свой брак, хотя бы ради дочери - смотрите.

"Исчезнувшая"

Супружеская пара готовилась к пятилетнему юбилею, как неожиданно в день праздника исчезает супруга. В доме остались следы борьбы и кровь. Не сразу, но все же подозрения падают на Николаса Данна (Бена Аффлека), особенно после того, как следователи нашли дневник Эми Эллиот (Розамунда Пайк), в котором она писала о том, что он хочет ее убить. Но не все так просто. Эми ежегодно устраивала своему мужу сюрпризы, и в этот раз она решила поиграть с ним. Чем обернутся для них эти роковые игры - узнаете в фильме.

"К чуду"

Главный герой Нил - неудачливый писатель, который женился на Марине, руководствуясь головой, а не сердцем. Поэтому вскоре они начинают искать связи на стороне, предварительно обсудив это со священником. При этом сам отец Куинтана тоже страдает из-за того, что не может жить собственной жизнью.

"Девушка из Джерси"

Олли Тринке - успешный пиарщик и счастливый семьянин, но в один миг его жизнь кардинально меняется. Во время родов умирает его супруга. Тогда он становится отцом-одиночкой, хоть эта роль дается ему крайне сложно. Да и удача от него отвернулась в самый неподходящий момент - он теряет работу и переезжает к отцу в пригород. Кажется, его жизнь закончилась, но единственное, что держит его на плаву - дочь. Однажды он решает зайти в магазин, чтобы купить касету с любимым фильмом девочки и встречает там женщину, которая изменит его жизнь.

"Чужой билет"

В канун Рождества неисправимый ловелас Бадди Эмарал, подцепив в аэропорту красотку уступает свой авиабилет мужчине, спешащему домой к семье. И этот самолет разбивается. Спустя время он решается приехать к вдове погибшего, и эта встреча станет для него роковой. Впервые он почувствует, что по-настоящему влюбился. Но главной проблемой станет то, что он не сможет сразу признаться девушке, кто он на самом деле и почему ее супруг погиб вместо него.

Напомним, вышел трейлер фильма "Крид III" из франшизы "Рокки".

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