Сериал "взорвал" чарты стримингового сервиса.

Стриминговый сервис Netflix сообщил, что будет дальше с сериалом One Piece ("Большой куш"). Адаптация культовой одноименной манги, которая оказалась невероятно популярной, получит второй сезон.

Так, Netflix анонсировал продолжение сериала в своих соцсетях. Стриминговый сервис порадовал поклонников One Piece новым видео, однако не сообщил, когда именно начнутся съемки.

Вероятно, из-за забастовки актеров и сценаристов, которая длится с лета, создание второго сезона One Piece могут отложить на неопределенный срок. При этом исполнительные продюсеры сериала Марти Адельштейн и Бекке Клементс ранее рассказывали о том, что адаптация может получить множество сезонов, ведь у манги около тысячи глав.

О чем сериал One Piece

В сериале показаны приключения молодого пирата Монки в соломенной шляпе. Он верит в легенду о сокровище One Piece. Монки ищет его в Синем море и думает, что станет главным пиратом, если сумеет его получить.

На поиски сокровища юноша отправляется вместе со своей командой. Главные роли сыграли Иньяки Годой,Эмили Радд,Макэню

One Piece - трейлер первого сезона

Напомним, ранее Netflix показал жуткий трейлер готического хоррор-сериала "Падение дома Ашеров".

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