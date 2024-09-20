Украинские поклонники призывают игнорировать ленту с участием путинистки.

Недавно компания Netflix анонсировала второй сезон экранизации аниме "Большой куш"(One Piece). Однако внимательные поклонники ленты увидели в официальном пресс-релизе, который опубликован сегодня, 20 сентября, российскую актрису Леру Абову.

Известно, что россиянка будет играть одну из главных ролей. Ее персонажа будут звать Робин, которая по сюжету пострадала от геноцида своего народа, в то время, как РФ ежедневно уничтожает мирных украинцев. Кроме того, оказалось, что музыку к первому сезону написала российский композитор Соня Белорусова.

Реакция пользователей

Украинские пользователи возмутились таким выбором создателей аниме. Они отметили, что Абова поддерживает агрессию РФ против украинского населения.

Видео дня

"Вы бы знали, какую невероятную злость и разочарование я чувствую"

"Это просто отвратительно. Она поддерживает российский терроризм в Украине. Возможно, вы забыли, но Россия ежедневно убивает сотни и тысячи украинцев, и вы просто такие: нам все равно, потому что мы поддерживаем террористов"

"Роль персонажа, который пережил геноцид, играет россиянка? В то время, как россияне осуществляют геноцид в центре Европы?"

"Вы хоть раз задумывались, как это для украинских фанов, когда вы выбираете российскую актрису?".

Также украинские любители аниме отметили, что планируют игнорировать ленту и отпишутся от Netflix.

Сама россиянка пока не комментировала свое участие в киноленте.

Что известно об аниме One Piece

Сюжет вращается вокруг пирата по имени Монки Д. Луффи, который путешествует по морям вместе со своей командой Соломенных шляп. Главный герой стремится получить титул Короля пиратов и найти легендарное сокровище Голда Роджера - One Piece.

Напомним, ранее стало известно, что пропагандистский фильм о россиянах на войне планируют показать на кинофестивале в Швейцарии.

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