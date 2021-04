Что посмотреть на выходных: триумф Энтони Хопкинса, украинская драма «Плохие дороги» и перезапуск «Мортал Комбат»

Уже с 1 мая Киев выходит из «красной» зоны, а это значит, что у киноманов вскоре появится шанс посмотреть что-то достойное на «большом экране». Среди прочего, в кинотеатрах ожидается драма «Отец», за главную роль в которой Энтони Хопкинс получил в этом году «Оскар», нашумевшая на европейских кинофестивалях украинская драма «Плохие дороги» и боевик «Мортал Комбат» по мотивам культовой серии игр. Не забудут порадовать киноманов и стриминговые сервисы – Netflix выпустит хоррор «Увиденное и услышанное» с Амандой Сейфрид и аниме о чернокожем самурае «Ясукэ», а Hulu – первые три эпизода 4 сезона «Рассказа служанки». Disney+ тем временем пустит зрителей за кулисы сериала «Сокол и Зимний солдат». Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Почти два месяца украинские киноманы оставались без громких новинок на «больших экранах», ведь как только Киев ушел на жесткий локдаун, прокатчики решили перенести самые коммерчески перспективные проекты на более поздний срок. Однако уже с 1 мая столица, являющаяся основным прокатным рынков Украины, выходит из «красной» зону. А потому и в кинотеатры возвращаются достойные внимания киноработы на любой вкус.

Как работают кинотеатры в Украине во время карантина

Согласно действующим в Украине карантинным ограничениям, в городах «красной» зоны запрещается работа кинотеатров. Исключение – автокинотеатры. В городах «желтой» и «оранжевой» зоны традиционные кинотеатры имеют право работать, но только при условии заполняемости до 50% мест в зале. Главное только соблюдать дистанцию и носить масочки.

Что нового в кинотеатрах с 29 апреля

Одна из самых громких премьер недели – драма «Отец» / The Father (Великобритания, Франция, 2020). Этот фильм уже успел получить восторженные отзывы критиков и рядовых зрителей – например, на Rotten Tomatoes его рейтинг составляет впечатляющие 98% и 91% соответственно. Также «Отец» заработал внушительное количество наград и номинаций, среди которых и две победы на Оскаре-2021 – в категориях лучший актер (Энтони Хопкинс) и лучший адаптированный сценарий (Флориан Зеллер и Кристофер Хемптон).

В центре сюжета фильма «Отец» – пожилой аристократ, живущий в своей шикарной квартире в Лондоне. Ему уже сложно позаботиться о себе, но он всячески отвергает все попытки своей дочери (Оливия Колман) помочь ему. Со временем мужчина уже начинает сомневаться в своих близких, собственном уме и окружающей его реальности.

Еще одна новинка недели, заслужившая одобрение критиков и зрителей – драма украинского режиссера Натальи Ворожбит «Плохие дороги» / «Погані дороги» (Украина, 2020), в копилке которой несколько престижных наград, включая приз Венецианского кинофестиваля 2020 в категории «Международная неделя критики».

Картина, состоящая из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса и украинских военных, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения, изначально должна была выйти в широкий прокат с 1 апреля, но в итоге из-за киевского локдауна старт показов перенесли. Все истории, описанные в фильмы, объединены темой дорог, а в их основу легли документальные истории, записанные на востоке Украины.

Ну а тех, кто любит кино полегче и позрелищнее, на этой неделе порадует долгожданная премьера фэнтезийного боевика «Мортал Комбат» / Mortal Kombat (США, Австралия, 2021), также перенесенная из-за карантина в Киеве.

Фильм основан на одноименной серии игр, а также является перезапуском киносерии, начатой в 1995 году с ленты «Смертельная битва». Так что в первую очередь фильм порадует тех, кто вырос в 90-х, однако, очевидно, создатели рассчитывали привлечь и новую аудиторию. Примечательно, что фильм получил неоднородные отзывы – если критики на Rotten Tomatoes присвоили ему 55% свежести, то зрители – аж в 87%. Рецензию УНИАН на фильм вы можете почитать по ссылке.

Сюжет фильма вращается вокруг бойца MMA Коула Янга, который привык терпеть побои ради денег. Он ничего не знает о своем происхождении или о том, почему император Внешнего Мира Шан Цзун послал своего лучшего воина, загадочного криоманта Саб-Зиро, его поймать. Вскоре герой оказывается в храме Лорда Рэйден, Старшего бога и покровителя Земли, который дарит убежище всем, кто носит знак дракона. Коул тренируется вместе с опытными воинами, чтобы выступить против врагов с Внешнего Мира.

Среди других новинок недели – фантастический фильм «Поступь хаоса» / Chaos Walking (США, 2021) с не самыми убедительными рейтингами и Томом Холландом в главной роли, который в последние пару лет просто просачивается изо всех экранов – «Человек-паук», «Мстители», «Дьявол всегда здесь», «Черри». На этот раз юное британское дарование исполнит роль молодого парня, проживающего вместе с приемными родителями на планете, которую колонизировали земляне. В этом мире все обладают способностью слышать мысли других через некий «Шум», в результате чего никто не может хранить свои секреты. Однако главный герой выясняет, что в этом мире все же есть место, в котором совершенно тихо. Более того, существуют люди, которые могут создавать абсолютную тишину.

Компанию Холланду на съемочной площадке составили Дейзи Ридли (Рэй в трилогии сиквелов саги «Звездные войны»), Мадс Миккельсен («Охота», «Еще по одной», «Ганнибал»), Ник Джонас («Джуманджи», «Мидуэй»), Демиан Бичир («Омерзительная восьмерка», «Годзилла против Конга», «Чужой: Завет») и другие.

Также на этой недели на украинских экранах выйдет биографический фильм «Минамата» / Minamata (США, 2020) с Джонни Деппом, чья карьера в последние годы ввиду скандалов в личной жизни, увы, находится довольно в шатком положении. Депп исполнит роль военного фотографа Юджина Смита, который отправляется в Японию задукоментировать разрушительный эффект отравления ртутью в прибрежных районах – болезнь Минамата. Фильм получил смешанные отзывы критиков, но в целом получился довольно теплым, да и фанатов Деппа порадует.

Боевик «Денежный самолет» / Money Plane (США, 2020) расскажет историю профессионального вора с огромными долгами, которому ради спасения своей семьи необходимо совершить самое масштабное ограбление в своей карьере – он должен ограбить воздушное казино, расположенное на борту гигантского лайнера, который кишит самыми опасными преступниками в мире. Критики фильм оценили не очень, но, согласитесь, иногда хочется просто взять и посмотреть ненапряжный боевик, не требующий никаких глубинных размышлений.

Еще один криминальный боевик среди новинок недели – «Гениальное ограбление» / The Vault (Испания, 2021). Очевидно, на волне успеха сериала «Бумажный дом» испанцы решили, что фильмы на тему ограблений у них хорошо получаются, а потому взялись продолжить традицию и на «большом экране». Впрочем, если верить рейтигам на Rotten Tomatoes (55% свежести от критиков и 62% от зрителей) – блестяще это получается у них не всегда, даже если на главные роли привлекаются западные звезды. В данном случае это Фредди Хаймор («Чарли и шоколадная фабрика», «Мотель Бейтс»), Сэм Райли («Контроль», «Малифисента», «Опасный элемент»), Фамке Янссен («Люди Икс», «Как избежать наказания за убийство») и другие.

В центре сюжета – только что окончивший университет юный гений по имени Том, который знакомится с харизматичным торговцем предметами искусства. Вместе они планируют опасную авантюру – пока все жители Мадрида смотрят матч Чемпионата мира по футболу, они надеются ограбить Банк Испании, являющихся одним из самых защищенных в мире.

Что нового онлайн с 29 апреля

Ну а для тех, кто не может или не хочет идти в кинотеатры, многочисленные стриминговые сервисы также приготовили несколько интересных новинок.

Безоговорочный лидер по количеству выпускаемого продукта (хотя, увы, и не всегда качественного) Netflix после весьма успешного релиза прошлой недели – фэнтези-сериала «Тень и кость» – на этой неделе также не оставил своих подписчиков без новинок. Одна из главных среди них – хоррор «Увиденное и услышанное» / Things Heard & Seen (США, 2021) с Амандой Сейфрид («Мамма Миа!», «Отверженные», «Манк») и Джеймсом Нортоном («Гарет Джонс», «Война и мир», «Маленькие женщины»), который выйдет 29 апреля.

Главная героиня фильма – молодая женщина по имени Кэтрин, которая вслед за мужем переселяется из Нью-Йорка в маленький американский городок. Супруги поселяются на старой ферме с мрачной историей, где начинают происходить странные вещи. Кэтрин нужно разобраться, кто для нее опаснее – местные призраки или собственный муж.

Для любителей аниме на этой неделе Netflix выпустит анимационный сериал «Ясукэ» / Yasuke, который расскажет историю реально существовавшего чернокожего самурая Ясукэ, служившего в XVI веке при дворе одного из наиболее выдающихся самураев в японской истории Ода Нобунаги. Правда, создатели обещают показать зрителям не исторический сюжет, а рассказ на его основе с добавлением элементов мистики и продвинутых технологий.

Кроме того, в кои-веки сервис выпустит что-то, что можно показать детям – мультфильм «Митчеллы против машин» / Mitchells vs. the Machines (США, 2021). В центре сюжета – подросток-гик Кэти Митчелл, чья мечта наконец сбылась: она поступила в киношколу и скоро должна улететь в другой город на учебу. Но у ее папы Рика немного другие планы – он намерен сам отвезти Кэти в школу, прихватив в путешествие через всю страну маму Линду, неистребимую оптимистку, чудаковатого Аарона, младшего брата Кэти, и их любимца мопса Мончи. Семейная поездка неожиданно превращается в настоящий кошмар, когда все гаджеты, от телефонов до кухонных приборов, решают, что настало их время. Теперь семье Митчеллов вместе с двумя сломанными, но дружелюбными роботами предстоит забыть про свои разногласия, остановить восстание технологий и спасти мир.

Также на этой неделе Netflix традиционно вывалит пачку фильмов и сериалов, выпущенных ранее на других сервисах или в кинотеатрах – приключенческий боевик «Тарзан.Легенда» / The Legend of Tarzan (США, 2016) с Александром Скарсгардом, Марго Робби, Сэмюэлем Л. Джексоном и Кристофом Вальцем, экшн-триллер-сериал «Академия смерти» / Deadly Class (США, 2019) от братьев Руссо, мини-сериал в жанре триллер «Харлан Кобен. Невиновен» / The Innocent (Испания, 2020) и полнометражный фильм по мотивам популярного сериала «Аббатство Даунтон» / Downton Abbey (Великобритания, 2019)

И это еще не все новинки недели. Так, на Hulu 28 апреля вышли первые три эпизода 4 сезона сериала «Рассказ служанки» / The Handmaid’s Tale (США, 2021), предыдущие сезоны которого получили признание критиков и зрителей. События сериала разворачиваются в будущем в вымышленном тоталитарном государстве – Республике Галаад на территории современных США, представляющей собой религиозную теократию. Искусство здесь вне закона, а все «неверные» подлежат смертной казни. Женщины в Галааде признаны людьми низшего сорта – им запрещено читать, получать образование, они должны покрывать свое тело и волосы, а также быть приставлены к мужчине-опекуну.

В центре сюжета – молодая женщина Джун Осборн в исполнении Элизабет Мосс, которая в новом сезоне продолжит борьбу за свою дочь Ханну, параллельно пытаясь уничтожить Республику Галаад. Также в сериале играют Джозеф Файнс, Ивон Стаховски, Алексис Блидел и другие.

На Apple TV+ 30 апреля выйдет первый эпизод драматического сериала «Берег Москитов» / TheMosquitoCoast (США, 2021), снятого по мотивам одноименной книги Пола Теру. В центре сюжета – изобретатель и радикал Али Фокс, который вместе с семьей бежит из США в Латинскую Америку. Примечательно, что одну из главных ролей в сериале сыграл племянник писателя – актер Джастин Теру («Малхолланд Драйв», «Внутренняя империя», «Джокер»).

Также 30 апреля на Disney+ выйдет новый эпизод документального мини-сериала «Marvel Studios: Общий сбор» / Marvel Studios: Assembled (США, 2021), посвященного созданию фильмов и телесериалов киновселенной Marvel. Каждый эпизод включает закадровые интервью актеров, режиссеров и продюсеров, раскрывая процесс создания проектов. Премьера первого выпуска «Общего сбора», посвященного сериалу «ВандаВижен» состоялась 12 марта 2021 года. Теперь на очереди выпуск под названием «Создание «Сокола и Зимнего солдата» / TheMakingofTheFalconandtheWinterSoldier, посвященный высоко оцененному критиками одноименному сериалу, финальный эпизод которого вышел в прошлую пятницу и наконец раскрыл имя нового Капитана Америка (с последующим анонсом четвертого фильма серии с Энтони Маки в главной роли).

Кроме того, у вас есть возможность посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в прошлые недели.

Марина Григоренко

