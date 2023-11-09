Забастовка, ставшая самой продолжительной в истории Голливуда, официально завершилась утром в четверг.

Гильдия актёров США (SAG-AFTRA ) объявила о прекращении самой продолжительной забастовки против кино- и телестудий в истории Голливуда. Как сообщает Variety, переговоры между Гильдией актёров США и Союзом продюсеров кино и телевидения, который представляет интересы студий, успешно завершились, стороны смогли достичь соглашения о новом трёхлетнем контракте.

Забастовка официально завершилась в четверг, в 10.01 по киевскому времени.

В результате сделки минимальные зарплаты актеров увеличатся на 7%, что на 2% больше, чем у сценаристов и режиссеров. Сделка также включает в себя увеличение пенсионных и медицинских взносов.

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Кроме того, профсоюз добился "структурных изменений" в виде компенсаций на стриминговых платформах, а также защиты интересов артистов при применении искусственного интеллекта.

Членам профсоюза все равно придется проголосовать за ратификацию соглашения, и этот процесс, вероятно, займет как минимум неделю или больше. Но забастовка уже отменена, а это означает, что актеры смогут вернуться к работе в четверг.

Забастовка в Голливуде - что известно

2 мая 2023 года Гильдия сценаристов США (WGA) начала масштабную забастовку после нескольких неудачных попыток достигнуть соглашения с крупными киностудиями и стриминговыми сервисами, которое бы гарантировало авторам улучшенные условия труда.

14 июля к забастовке с аналогичными требованиями присоединилась Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA). После этого большая часть теле- и кинопроизводства была закрыта, кроме относительно небольшого числа независимых кинопроизводителей.

26 сентября Гильдия сценаристов США официально заключила новый трехлетний контракт с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP),

До этого года самая продолжительная забастовка актеров против теле- и кинокомпаний длилась 95 дней в 1980 году. Забастовка 2023 года превзошла эту отметку 17 октября.

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