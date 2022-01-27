Сценарий к фильму поручили написать сценаристу "Академии Амбрелла" и "Лунного рыцаря" Джереми Слейтеру.

Фильм "Мортал Комбат" (Mortal Kombat), вышедший в 2021 году, все же может получить сиквел.

Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что кинокомпания New Line дала добро на выпуск продолжения фэнтези-боевика о боевых искусствах, поручив работу над сценарием Джереми Слейтеру. В первую очередь он известен как автор сериала "Академия Амбрелла" от Netflix и сценарист предстоящего "Лунного рыцаря" по комиксам Marvel. Также он работал над хоррорами "Эффект Лазаря" и "Тетрадь смерти".

Читайте такжеСериал "Академия Амбрелла": Netflix представил, кто сыграет супергероев-"воробьев" в новом сезоне (фото)Напомним, фильм "Мортал Комбат" / Mortal Kombat (США, Австралия, 2021) был основан на одноименной серии игр, а также являлся перезапуском киносерии, начатой в 1995 году с ленты "Смертельная битва". Фильм от режиссера-дебютанта Саймона Маккуойда получил неоднозначные отзывы – если критики на Rotten Tomatoes присвоили ему 55% свежести, то зрители – аж в 87%. Кто будет режиссером сиквела, пока неизвестно.

В центре сюжета фильма 2021 года оказался боец смешанных единоборств Коул Янг, не раз соглашавшийся проиграть за деньги. Тогда он еще не знал, что он является "избранным" и вместе с другими бойцами ему предстоит дать бой императору Внешнего мира Шан Цзуну и его приспешникам по главе с криомансером Саб-Зиро.

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