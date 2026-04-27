Звезда фильма 'Крик' назвал причину своего успешного возвращения в кино

Мэтью Лиллард также вспомнил и о своих неудачах в профессии.

Американский актер Мэттью Лиллард, известный по фильмам "Скуби-Ду" и "Крик", назвал причину своего возвращения в кино.

Не секрет, что 56-летний мужчина долгое время не снимался. Однако сейчас у него началось "второе дыхание" в Голливуде, ведь Мэттью играет сразу в нескольких новых фильмах.

"Первый и второй фильмы о "Скуби-Ду" сейчас популярнее, чем когда-либо. Поэтому я действительно думаю, что в нашей индустрии происходит странная ностальгия, потому что люди скучают по старым временам! Именно поэтому я работаю. Я не думаю, что кто-то меня действительно любит. Они просто скучают по старым временам", – отметил актер в подкасте "Phase Hero".

Лиллард добавил, что в 2024 году, после повторного исполнения роли Шегги в "Скуби-Ду 2: Освобожденные монстры", он думал, что будет среди первых актеров, которых будут приглашать в кино в следующие 10 лет. Однако фильм оказался провальным в прокате, поэтому актер по-другому оценил свои профессиональные способности.

"Я был увлечен успехом того, что делал, был увлечен тем, что получал, был увлечен стремлением стать, так сказать, знаменитым. Однако пришлось пройти через хорошие и плохие периоды. Я был никому не нужен и думал, что больше никогда не смогу работать", – вспомнил Мэттью.

К слову, первое значительное возвращение Лилларда к съемкам произошло в 2023 году, когда он сыграл Уильяма Афтона в фильме "Пять ночей у Фредди", впоследствии были ленты "Жизнь Чака", "Крик 7", "Шибайголова: Рожденный заново" и многие другие киноработы.

