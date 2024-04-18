Заключительная часть трилогии "Икс" от режиссера Тая Уэста появится в кинотеатрах Украины с 4 июля 2024 года.

Провокационный триллер "МаХХХХин" (MaXXXine) от культовой независимой киностудии A24 получил дату выхода в Украине.

Как сообщила компания Adastra Cinema, заключительная часть трилогии "Икс" (X) от режиссера Тая Уэста ("Икс", "Перл") появится в кинотеатрах Украины с 4 июля 2024 года, одновременно с началом проката во всем мире. Также сегодня вышел первый украинский трейлер фильма.

В центре сюжета – Максин Минкс (Миа Гот), с которой зрители уже познакомились в первой части трилогии – звезда фильмов для взрослых и начинающая актриса большого кино, наконец-то близкая к успеху в Голливуде. Однако именно в этот судьбоносный момент молодых актрис по всему Лос-Анджелесу начинает преследовать загадочный убийца по прозвищу "Ночной ловец", оставляя кровавый след и угрожая разоблачить зловещее прошлое Максин. Кто же ее преследует и как далеко она готова пойти, чтобы навсегда похоронить свои тайны и спасти карьеру?

Интересно, что "МаХХХХин" раскрывает реальную детективную загадку из прошлого, ведь серийный убийца "Ночной ловец" действительно терроризировал Голливуд. Также лента имеет аллюзии как на классические высокобюджетные эротические триллеры прошлого, так и на лучшие хорроры в истории кино – от "Основного инстинкта" до "Крика".

Референсы на классические голливудские хиты являются важной составляющей вселенной Тая Уэста. Франшиза с участием его "музы" – молодой звезды Мии Хот началась с суперхита "Икс" (X), в котором рассказывается о группе "кинематографистов", пытавшихся снять фильм для взрослых на отдаленной ферме, но результат получился куда более кровавым, чем ожидалось.

Приквел ленты "Икс" – "Перл" (Pearl) рассказывает историю происхождения хозяйки этой фермы – от ее желания стать звездой кино до превращения в жестокую убийцу. Оба фильма вышли на большие экраны в 2022 году, и вот через два года Уэст и Гот возвращаются с новым фильмом, действие которого происходит через несколько лет после событий первого фильма и переносится из фермы в яркий Голливуд, полный надежд, денег, гламура и по-настоящему убийственного желания стать звездой.

Во всей трилогии главные роли играет британо-бразильская актриса и признанная "королева крика" Мия Гот, которая кроме фильмов Уэста, широко известна зрителям по ролям в таких успешных проектах, как "Нимфоманка", "Лекарство от счастья", "Суспирия", "Эверест", "Безграничный бассейн" и "Эмма". Так, если в первом фильме трилогии она играла роли Максин и старой Перл, то во втором – повторила образ уже молодой Перл.

Для "МаХХХХин" Тай Уэст собрал настоящее созвездие голливудских звезд. Кроме Гот в фильме сыграли обладательница премии "Золотой Глобус" Элизабет Дебики ("Стражи галактики", "Тенет", "Корона"), Лили Коллинз, которая прославилась благодаря шоу "Эмили в Париже", Мишель Монахан ("Миссия невыполнима", "Поцелуй навылет"), Кевин Бейкон ("Иллюзия безопасности", "Черная месса", "Люди Икс: Первый класс"), Бобби Каннавале ("Блондинка", "Ирландец", "Я, Тоня"), Джанкарло Эспозито ("Во все тяжкие", "Пацаны", "Мандалорец"), Мозес Самни ("Идол") и певица Холзи ("Звезда родилась").

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