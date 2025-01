Анимационная комедия о Даффи Даке и Порки Пиге стартует в кинотеатрах Украины 27 февраля 2025 года.

На мультфильмах "Луни Тюнз" без преувеличения выросло не одно поколение, но до сих пор их смешные и суетливые герои появлялись только в коротких мультиках. А теперь, впервые за почти столетие своего существования, они наконец дождались собственной 90-минутной истории на большом экране.

Анимационная комедия "Луни Тюнз: Спасти планету" (The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie) стартует в кинотеатрах Украины 27 февраля 2025 года. Этот мультфильм, мировая премьера которого состоялась летом на престижном Международном фестивале анимационных фильмов во французском городе Анси, уже имеет более чем хорошие рейтинги по отзывам первых зрителей и критиков – 7 из 10 баллов на IMDb и 92% "свежести" на Rotten Tomatoes.

УНИАН вместе с кинокомпанией Adastra Cinema, дистрибутором мультфильма в Украине, рассказывает историю легендарных героев серии "Луни Тюнз" и их долгожданного дебюта в полнометражном проекте.

О чем мультфильм

По сюжету мультфильма, будущее нашей планеты оказывается под угрозой, и только два героя могут спасти мир – легендарные герои "Луни Тюнз", поросенок Порки Пиг и утка Даффи Дак, которые отправляются в открытый космос, чтобы победить инопланетного злодея, задумавшего взорвать Землю.

"Ветераны" мультвойны между Warner Bros. и Disney

Франшизе Looney Tunes уже почти 100 лет. Ее придумал продюсер Леон Шлезингер и аниматоры Хью Гарман и Рудольф Изинг.

Первый мультфильм серии Looney Tunes о человечке по имени Боско вышел в 1929 году на студии Leon Schlesinger Productions. Франшиза Looney Tunes, что дословно переводится как "Безумные мелодии", началась как серия анимационных короткометражных фильмов, созданных в противовес "Глупым симфониям" (Silly Symphonies) – мультсериалу Walt Disney Productions, выходившему с 1929 по 1939 годы. Кстати, именно в "Глупых симфониях" впервые появились такие персонажи, как Дональд Дак и Плуто.

В свою очередь, Looney Tunes тоже не отставали и создавали новых и новых героев, которые значительно отличались от диснеевских тем, что были менее "милашными" по характеру, а их выходки были более жесткими. Вскоре у Looney Tunes появилась спин-офф франшиза – мультсериал Merrie Melodies ("Веселые мелодии"). И Looney Tunes, и Merrie Melodies производились Леоном Шлезингером вплоть до 1944 года, когда он продал свою студию вместе со всеми ее персонажами компании Warner Bros., после чего бывшая студия Leon Schlesinger Productions стала Warner Bros. Cartoons.

Порки Пиг и Даффи Дак были одними из первых героев "Луни Тюнз". Так, Порки дебютировал на экране еще в 1935 году, а Даффи – в 1937-м. Но до "Луни Тюнз: Спасти планету" никто из них еще не имел полнометражной истории.

"Не нужно переделывать "Луни Тюнз" – просто продолжайте создавать их"

Создание первого полнометражного мультфильма "Луни Тюнз" компания Warner Bros. доверила режиссеру Питеру Браунгардту, который среди прочего был шоураннером, разработчиком, исполнительным продюсером, режиссером и сценаристом возрожденной серии короткометражных мультиков "Луни Тюнз" на HBO Max (2020-2024), а также шоураннером, разработчиком и исполнительным продюсером специальных короткометражек "Том и Джерри" для той же стриминг-платформы.

"Моя позиция была такой: не нужно переделывать "Луни Тюнз" – просто продолжайте создавать их, – говорит Браунгардт о своем видении проекта. – Иметь в работе что-то вроде "Луни Тюнз" – что-то, что работает настолько идеально благодаря архетипам персонажей, визуальному стилю и т.д., – это как выиграть в лотерею! Это лучшие анимационные персонажи всех времен. А мультфильмы о них – это, вероятно, лучшие комедийные короткометражки, когда-либо созданные в кино, уровня работ Чарли Чаплина и Бастера Китона. Так что не надо это портить. Просто следуйте канону – и совершенствуйте, совершенствуйте, совершенствуйте!".

Таким образом, команда художников-аниматоров, работавшая над "Луни Тюнз: Спасти планету", старалась максимально сохранить визуальный стиль оригинальных мультфильмов. А команда сценаристов, во главе с Кевином Костелло, который среди прочего работал над полнометражным мультфильмом "Том и Джерри" (2021), в свою очередь ставила целью сохранить фирменные юмористические приемы мультсериала, но при этом адаптировать их к современности.

"Конечно, мы не могли писать шутки в стиле 1945 года, – говорит режиссер. – К тому же почти никто из нашей команды раньше не работал над полнометражными фильмами. Поэтому мы решили просто быть собой и делать то, что действительно умеем и в чем разбираемся: мы подошли к этому проекту так, будто создаем 11-минутный мультфильм для Cartoon Network. Мы работали очень быстро и с небольшим бюджетом. И ориентировались на стиль юмора нашего поколения. У меня не было никаких жестких правил: если в сценарной комнате рождалась хорошая шутка и она была современная – например, шутка о каршеринге, – и заставляла нас смеяться, то она попадала в фильм".

Что ж, увидеть и услышать все эти шутки в кино украинские зрители смогут уже с 27 февраля. И в конце, конечно, услышать фирменную фразу Порки Пига – "That's all folks!". Хотя, возможно, это вообще не конец, а лишь начало совершенно новой страницы в истории легендарных "Луни Тюнз".

