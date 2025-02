Каждый из этих фильмов точно понравится фанатам расследований.

Люди, которые хотят посмотреть кино с "лихо закрученным сюжетом" и до самого конца напряженно следить за сюжетом, почти всегда выбирают для себя детективный жанр. Дело в том, что грамотно снятый фильм о расследованиях позволяет зрителю вместе с героями киноленты распутывать клубок улик и "зацепок", узнавая правду. Какие интересные детективы точно стоит посмотреть - далее в материале.

Лучшие детективы всех времен - рейтинг

Издание Collider предлагает список кинолент в жанре детектива, в который не попали фильмы с обратным расследованием. Это значит, что в перечне не будет всемирно известного "Молчания ягнят" или подобных ему кинолент. Тех, где главный злодей уже известен, а персонажам картины приходится расследовать его преступления. Наоборот - в рейтинг попали фильмы детективы, где разгадывать тайну приходится с самого начала и до конца.

Gosford Park / Госфорд парк (2001)

Авторы рейтинга считают этот фильм настоящим британским детективом, выполненным в духе произведений Артура Конан Дойля и Агаты Кристи. Сюжет картины разворачивается вокруг группы богатых британцев, которые приезжают в загородный дом своего товарища, чтобы попрактиковаться в стрельбе. После того как Фильм повествует о группе богатых британцев, которые приезжают в шикарный загородный дом своего уважаемого друга/коллеги/соперника, а после напряженного ужина начинается расследование убийства.

Приятно и то, что каждый персонаж сыгран настолько мастерски, насколько и следовало ожидать от столь легендарного актерского состава. К тому же, "Госфорд парк", как и все интересные детективы, не дает возможности понять, кто есть кто на самом деле вплоть до окончания фильма.

Clue / Разгадка (Улица, Зацепка) (1985)

Изначально фильм "Разгадка" не был высоко оценен ни критиками, ни зрителями, однако теперь этот фильм считается классикой детективного жанра. Картина повествует о группе людей, собравшихся в большом доме и вынужденных принимать участие в расследовании внезапно совершенного убийства. Отличительной чертой детектива можно назвать его легкий стиль - художественный фильм создан в идеальной пропорции детектива и комедии.

Who Framed Roger Rabbit / Кто подставил кролика Роджера (1988)

Режиссер Роберт Земекис, создавший этот фильм, сумел вывести анимацию на новый уровень - здесь она выполняет роль не только интересного визуального концепта, но и является ключевым компонентом киноленты. Если вам еще не приходилось смотреть детективы, в которых совмещена игра настоящих актеров и анимация, то с этим фильмом точно стоит ознакомиться.

Действие происходит в Голливуде 40-х годов, где в одном городе с людьми живут и работают "мультяшки". Находятся они, в основном, в отдельном районе - таком как китайский квартал - где жители собираются вместе по этническому признаку. Однажды суперзвезду мультфильмов начинают подозревать в убийстве, а сыщик Эдди Валиант пытается разобраться в произошедшем.

Knives Out / Достать ножи (2019)

Когда мы обсуждаем лучшие фильмы детективы, то однозначно стоит вспомнить и об этом шедевре кинематографа. Фильм наполнен неожиданными поворотами сюжета, непредсказуемостью поступков героев и большим количеством головоломок. Зритель не увидит здесь напряжения ради эмоции - он действительно будет полностью погружен в ситуацию на экране.

По сюжету семья известного писателя собирается вместе, чтобы отметить его юбилей. Однако на следующее же утро горничная находит своего босса с перерезанным горлом. Полиция, приехавшая на место происшествия, озвучивает версию о самоубийстве, но частный детектив, нанятый кем-то неизвестным, уверен, что хозяина дома убили.

The Usual Suspects / Обычные подозреваемые (1995)

Детективный фильм, включенный в 2008 году Американским институтом кино в десятку самых значимых детективов в истории Голливуда. Сюжет фильма разворачивается одновременно в разных временных промежутках, что позволяет зрителю с самого начала напрячься и неотрывно следить за происходящим. Человек по имени Кайзер - главная "темная лошадка", вокруг установления личности которой идет все последующее повествование.

Люди, которые видели этот фильм, говорят, что такого неизгладимого впечатления на них не произвела ни одна кинолента. Более того - пересматривая фильм, можно испытать все те же ощущения, даже несмотря на то что финал уже известен. "Обычные подозреваемые" - уникальный фильм, который нельзя упустить из виду.

The Maltese Falcon / Мальтийский сокол (1941)

Невозможно говорить о культовых детективных фильмах без упоминания этого шедевра в стиле нуар. Он был снят по мотивам романа "Сокол" Д. Хэммэта, и сделал режиссера всемирно известным.

Повествование начинается с того, что девушка по имени Рут приходил в полицию Сан-Франциско и просит проследить за опасным человеком. В первую же ночь детектив, который вел слежку, был убит. Именно с этого эпизода и начинается череда загадочных событий, головоломок и неожиданных сюжетных поворотов.

Hot Fuzz / Типа крутые легавые (2007)

Данный фильм нельзя отнести к детективам - он создан, скорее, в жанре боевика-комедии как пародия на современные классические боевики и детективы прошлых лет.

Главный герой фильма - Николас Эйнджел, который одержим своей работой в полиции. Начальство отправляет его в тихую деревню, где ему сразу же удается раскрыть несколько преступлений. Но Эйджел приехал не за этим - ему предстоит выяснить, куда же пропал сбежавший лебедь. Огромное количество шуток, забавных сцен и декораций превращают киноленту в качественный и сложный рассказ, а зритель может сам замечать подсказки и с помощью них решать головоломки.

The Girl with the Dragon Tattoo / Девушка с татуировкой дракона (2011)

Шедевральная кинолента Дэвида Финчера в стиле неонуар. Относится к разряду мистических триллеров, где журналист Микаэль Блумквист пытается выяснить, что случилось с девушкой, пропавшей 40 лет назад. Это задание поручил ему крупный промышленник и бизнесмен - ему нужно знать, что случилось с его племянницей. Для того чтобы проверить журналиста, он также приглашает молодую девушку-хакера.

Именно она в итоге станет олицетворением леденящего кровь правосудия в мире, где система настроена на казнь хороших людей и защиту плохих, а кульминация фильма заставит сердце каждого зрителя биться чаще.

Memento / Помни (2000)

Легендарный фильм Кристофера Нолана, который даже через четверть века не оставляет равнодушным, заставляя изучать себя вновь и вновь. Главный герой фильма Шелби пытается восстановить хронологию событий в своей памяти, чтобы узнать, кто убил его жену. Проблема в том, что он постоянно забывает фрагменты и целые события, поэтому оставляет себе записки и делает татуировки, надеять вспомнить хоть что-нибудь.

Эта картина, как дебют Нолана в жанре, открыла режиссеру мир большого кинематографа и сделала его гениальным проводником во Вселенную нелинейных повествований и сложных сюжетных линий.

The Long Goodbye / Долгое прощание (1973)

Экранизация романа Р. Чандлэра "Долгое прощание" - это не пересказ книги, а адаптация. Дело в том, что к 70-м годам XX века многие подобные истории уже были рассказаны, поэтому сценаристы и режиссеры придумали интересный ход. Они перенесли историю из 50-х, как написано в романе, в 70-е, где Лос-Анджелес был пропитан смогом и пылью. При этом создатели оставили дух 50-х годов, что добавило эстетики жанра.

Повествование начинается с того, что частный детектив Марлоу идет в магазин за кошачьим кормом и вдруг встречает приятеля. Тот просит отвезти его к границе к Мексикой. За вознаграждение Марлоу выполняет просьбу, но утром его арестовывают, обвиняя в убийстве жены того самого приятеля. Выйдя из-под ареста через 3 дня, Марлоу узнает, что его друг покончил с собой. Не веря в эту версию, детектив начинает расследование.

