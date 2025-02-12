Мотивируют сильнее любого тренинга: ТОП-5 фильмов о великих женщинах

Эти фильмы не оставят вас равнодушными.

Для многих из нас способ расслабиться и вдохновиться - это просмотр фильмов. Сегодня предлагаем вам выбрать фильмы о сильных женщинах, которые придадут вам сил и уверенности в себе.

Фильмы о великих женщинах - топ-5 лучших картин

Если вы любите смотреть фильмы онлайн, то вам не составит труда их найти и насладиться прекрасной игрой знаменитых актрис.

"Эрин Брокович"

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В главной роли фильма "Эрин Брокович" появилась Джулия Робертс. Ее героиня разоблачает крупнейшую экологическую аферу. И это при том, что она не имеет юридического образования. Как она будет бороться с несправедливостью? Об этом вы узнаете во время просмотра.

"Железная леди"

Если вам нравятся фильмы о великих женщинах в истории, то вам однозначно стоит посмотреть "Железную леди". Главная героиня вошла в историю как одна из самых противоречивых фигур политики. Маргарет Тэтчер начинала с нуля, но смогла пробиться в мир, где правили мужчины, и стать первой женщиной-премьер-министром Великобритании.

"Скрытые фигуры"

Фильм рассказывает о трех афроамериканках, без которых первый космический полет США был бы невозможным. История долго о них молчала, но в 2016 году режиссер фильма решил рассказать их историю, потому что они по праву заслужили восхищение всего мира.

"Малышка на миллион"

Фильмы о женщинах также предлагают картину "Малышка на миллион". Это история о девушке-боксере, готовой на все ради своей мечты. Ее наставник изначально не верил в нее, но не смог остаться в стороне. Несмотря ни на что она все же пришла к своей цели.

"Коко до Шанель"

Коко Шанель была сиротой, работающей швеей и певицей в кабаре. Она всегда мечтала стать иконой стиля, но ее жизненный путь был тернистым. Однако она решает бросить вызов миру моды, и ей таки удалось взлететь на вершину.

Эти фильмы покажут вам, что при любых обстоятельствах нужно идти к своей мечте. Идите туда, где страшно, потому что там вы обретете силу.

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