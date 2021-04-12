Тема Паучек и KOLA / фото instagram.com/goloskrainy_official
В борьбу за место в полуфинале шоу "Голос страны-11" вступила команда Дмитрия Монатика.
Так, Тема Паучек в четвертьфинале исполнил песню "Impossible" James Arthur, чем покорил зрителей и пошел дальше в проекте - в полуфинал.
Тема Паучек / фото instagram.com/goloskrainy_official
KOLA покорила судей и зрителей проекта, исполнив песню "I see red" группы Everybody loves an outlaw. Она - участница полуфинала. Артистка поразила своим нарядом - прозрачным платьем.
KOLA / фото instagram.com/goloskrainy_official
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