Тема Паучек и KOLA / фото instagram.com/goloskrainy_official

В борьбу за место в полуфинале шоу "Голос страны-11" вступила команда Дмитрия Монатика. 

Так, Тема Паучек в четвертьфинале исполнил песню "Impossible" James Arthur, чем покорил зрителей и пошел дальше в проекте - в полуфинал.

Тема Паучек / фото instagram.com/goloskrainy_official

KOLA покорила судей и зрителей проекта, исполнив песню "I see red" группы Everybody loves an outlaw. Она - участница полуфинала. Артистка поразила своим нарядом - прозрачным платьем.

KOLA / фото instagram.com/goloskrainy_official

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Автор: Ольга Робейко