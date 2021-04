Певица KOLA покорила сцену "Голоса" не только исполнением песни, но и своим нарядом - прозрачным платьем.

В борьбу за место в полуфинале шоу "Голос страны-11" вступила команда Дмитрия Монатика.

Так, Тема Паучек в четвертьфинале исполнил песню "Impossible" James Arthur, чем покорил зрителей и пошел дальше в проекте - в полуфинал.

KOLA покорила судей и зрителей проекта, исполнив песню "I see red" группы Everybody loves an outlaw. Она - участница полуфинала. Артистка поразила своим нарядом - прозрачным платьем.

Автор: Ольга Робейко