Главную награду получила норвежская лента "Мечты".

В субботу, 22 февраля, состоялась церемония вручения наград лауреатам 75-го Берлинского международного кинофестиваля. Стало известно, кто получил главный приз "Золотого медведя" за лучший фильм и есть ли в списке победителей украинская картина "Стрічка часу".

Полный список лауреатов обнародовали на официальном сайте кинофестиваля. Главной статуэткой был награжден норвежский фильм "Мечты" Дага Йохана Хайгеруда. В нем рассказывается о 17-летней девочке-подростке. Она влюбилась в своего преподавателя французского языка, после чего решает написать книгу-исповедь об этом опыте. Лента вошла в трилогию режиссера "Секс/Любовь/Мечты" и стала последним эпизодом. Предыдущие части были представлены на кинофестивалях в Каннах и Венеции.

К сожалению, украинская картина режиссера "Стрічка часу" Екатерины Горностай на этот раз осталась без награды. Правда, это не помешало фильму вызвать резонанс среди киносообщества. Первый показ картины на "Берлинале-2025" собрал полный зал зрителей и вызвал фурор. Присутствующие после просмотра фильма в течение 10 минут аплодировали режиссеру.

Видео дня

Как известно, в "Стрічка часу" изображена жизнь украинских учеников и учителей во время большой войны. Зрители увидели ситуацию в Черкассах, Харькове, Бородянке, Буче. А также в городе Ромны Сумской области, где российская ракета разрушила школу и убила ее сотрудников.

Полный список победителей "Берлинале-2025":

"Золотой медведь" за "Лучший фильм" - "Мечты", режиссер Даг Йохан Хеугеруд (Норвегия)

- "Мечты", режиссер Даг Йохан Хеугеруд (Норвегия) "Гран-при" - "Голубая тропа", режиссер Габриэль Маскару (Бразилия, Мексика, Чили, Нидерланды)

- "Голубая тропа", режиссер Габриэль Маскару (Бразилия, Мексика, Чили, Нидерланды) "Приз жюри" - "Послание", режиссер Иван Фунд (Аргентина, Испания, Уругвай)

- "Послание", режиссер Иван Фунд (Аргентина, Испания, Уругвай) "Лучший режиссер" - "Жить на земле", режиссер Мэн Хо (Китай)

- "Жить на земле", режиссер Мэн Хо (Китай) "Лучшая главная роль" - Роуз Бирн, "Если бы у меня были ноги, я бы тебя толкнула" (США)

- Роуз Бирн, "Если бы у меня были ноги, я бы тебя толкнула" (США) "Лучшая роль второго плана" - Эндрю Скотт, "Голубая луна" (США, Ирландия)

- Эндрю Скотт, "Голубая луна" (США, Ирландия) "Лучший сценарий" - "Континенталь 25", режиссер Раду Жуде (Румыния)

- "Континенталь 25", режиссер Раду Жуде (Румыния) "Приз за выдающийся художественный вклад в создание фильма" - "Ледяная башня", режиссер Люсиль Хадзихалилович (Франция, Германия)

- "Ледяная башня", режиссер Люсиль Хадзихалилович (Франция, Германия) "GWFF Best First Feature Award" - "Дьявол курит (и кладет сгоревшие спички в тот же коробку)", режиссер Эрнесто Мартинес Бацио

- "Дьявол курит (и кладет сгоревшие спички в тот же коробку)", режиссер Эрнесто Мартинес Бацио "Лучший документальный фильм" - "Держа Лиату", режиссер Брандон Крамер

Напомним, ранее фильм о войне в Украине "Камень, ножницы, бумага" получил премию BAFTA. В главной роли снялся украинский актер Александр Рудинский.

Вас также могут заинтересовать новости: