Молодая киевская группа будет выступать на Евровидении от Украины.

Go_A (укр. Ґоу_Ей) - это украинская электрофолк группа, которая выступает в жанре фолк-рок. Группа должна была выступать за Украину на "Евровидении 2020", однако из-за пандемии коронавируса конкурс в прошлом году не проводился. На "Евровидении 2021" Go_A вновь представят нашу страну.

Состав группы:

Екатерина Павленко - вокалистка.

Тарас Шевченко - мультиинструменталист.

Игорь Диденчук - сопильщик, свирельщик.

Иван Григоряк - гитарист.

История группы и лучшие песни

В 2011 году у Тараса Шевченко возникла идея создать группу, которая будет исполнять электронную музыку с этническими мотивами. Он долго не мог найти единомышленников, но в 2012 группа представила первый трек - современную интерпретацию украинской колядки.

В ноябре 2016 года вышел дебютный альбом группы "Иди на звук", изданный на лейбле "Moon Records". В этом же году группа представила песню "Веснянка", которая получила огромную популярность.

С этой песней Go_A одержали победу в конкурсе "The Best Track in Ukraine", а "Веснянка" больше месяца была на первой строчке хит-парада "Kiss FM" и получила премию "Открытие года" от радиостанции.

В 2017 году Go_A к Рождеству записали свою интерпретацию песни "Щедрый вечер", а также участвовали в конкурсе "Фолк-music" на канале UA: Первый.

В 2020 году группа приняла участие в национальном отборе на "Евровидение 2020" и прошла в финал, получив самые высокие баллы от зрителей и судей. Группа должна была выступать на конкурсе в 2020 году.

Планировалось, что группа будет выступать с песней "Соловей", однако конкурс отменили из-за пандемии. Группа выступит на "Евровидении 2020", но использовать ту же песню им нельзя.

Для выступления в 2021 году группа выбрала песню "Шум", которая полюбилась многим фанатам.

Для конкурса Go_A представит обновленный вариант песни и выпустят новый клип. Конкурс будет проходить в Роттердаме, Нидерланды.

Автор: Екатерина Пулатова