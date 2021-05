Все 26 стран-участниц показали яркие номера.

22 мая в Роттердаме отгремел финал Евровидения, в котором выступили аж 26 стран.

Участники боролись за победу как могли. Они показали яркие, трогательные и душевные номера, которые не оставили равнодушным никого. Также они удивляли не только красивой картинкой, но и невероятно сильными голосами.

Предлагаем еще раз вспомнить, как выступили лучшие артисты из разных стран.

Кипр - Элена Цагрину "El Diablo"

Албания - Анжела Перистери "Karma"

Израиль - Эден Алене "Set Me Free"

Бельгия - Hooverphonic "The Wrong Place"

Россия - Манижа "Russian Woman"

Мальта - Destiny "Je Me Casse"

Португалия - The Black Mamba "Love Is On My Side"

Сербия - Hurricane "Loco Loco"

Великобритания - Джеймс Ньюман "Embers"

Греция - Stefania "Last Dance"

Швейцария - Gjon's Tears "Tout l'Univers"

Исландия - Daði og Gagnamagnið "10 Years"

Испания - Блас Канто "Voy"

Молдова - Наталья Гордиенко "Sugar"

Германия - Jendrik "I Don't Feel Hate"

Финляндия - Blind Channel "Dark Side"

Болгария - VICTORIA "Growing Up Is Getting Old"

Литва - The Roop "Discoteque"

Украина - Go_A "Shum"

Франция - Барбара Прави "Voilà"

Азербайджан - Efendi "Mata Hari"

Норвегия - TIX "Fallen Angel"

Нидерланды - Жангу Макрой "Birth Of A New Age"

Италия - Måneskin "Zitti E Buoni"

Швеция - Tusse "Voices"

Сан-Марино - Senhit "Adrenalina"

Автор: Диана Могилевич