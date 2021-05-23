22 мая в Роттердаме отгремел финал Евровидения, в котором выступили аж 26 стран.
Участники боролись за победу как могли. Они показали яркие, трогательные и душевные номера, которые не оставили равнодушным никого. Также они удивляли не только красивой картинкой, но и невероятно сильными голосами.
Предлагаем еще раз вспомнить, как выступили лучшие артисты из разных стран.
Кипр - Элена Цагрину "El Diablo"
Албания - Анжела Перистери "Karma"
Израиль - Эден Алене "Set Me Free"
Бельгия - Hooverphonic "The Wrong Place"
Россия - Манижа "Russian Woman"
Мальта - Destiny "Je Me Casse"
Португалия - The Black Mamba "Love Is On My Side"
Сербия - Hurricane "Loco Loco"
Великобритания - Джеймс Ньюман "Embers"
Греция - Stefania "Last Dance"
Швейцария - Gjon's Tears "Tout l'Univers"
Исландия - Daði og Gagnamagnið "10 Years"
Испания - Блас Канто "Voy"
Молдова - Наталья Гордиенко "Sugar"
Германия - Jendrik "I Don't Feel Hate"
Финляндия - Blind Channel "Dark Side"
Болгария - VICTORIA "Growing Up Is Getting Old"
Литва - The Roop "Discoteque"
Украина - Go_A "Shum"
Франция - Барбара Прави "Voilà"
Азербайджан - Efendi "Mata Hari"
Норвегия - TIX "Fallen Angel"
Нидерланды - Жангу Макрой "Birth Of A New Age"
Италия - Måneskin "Zitti E Buoni"
Швеция - Tusse "Voices"
Сан-Марино - Senhit "Adrenalina"
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