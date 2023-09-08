Демоническая монахиня возвращается: обзор нового хоррора из вселенной "Заклятие"

7 сентября 2023 года в украинский прокат вышел очередной фильм из вселенной "Заклятие" – хоррор "Монахиня II". Какой получилась новинка и что стоит знать перед просмотром, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Монахиня II" (The Nun II).

Немного предыстории

Фильм является прямым продолжением одноименного фильма 2018 года и уже девятой частью киновселенной "Заклятие". Несмотря на то, что фильмы франшизы стабильно получают смешанные отзывы, эта серия является одной из самых финансово успешных в жанре хоррор в истории.

Началось все в 2013 году, когда мир увидел фильм ужасов "Заклятие" от австралийского режиссера Джеймса Вана. Именно он в свое время запустил две другие успешные хоррор-франшизы – "Пила" и "Астрал". Первая часть "Заклятия" получила положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей, а также имела впечатляющий кассовый успех – более 300 миллионов долларов сборов при бюджете в 20 миллионов долларов. Разумеется, франшизу решили развивать и дальше.

С тех пор в рамках вселенной вышло еще два фильма "Заклятие", три фильма "Анабель", две "Монахини" и еще один фильм вне основной линейки – "Проклятие Ла Йороны". Кроме того, на следующий год запланирован выход фильма "Заклятие: Последние обряды".

И хотя первая "Монахиня" получила довольно низкие рейтинги, фильм оказался финансово успешным в прокате, а потому получил продолжение. Так, на IMDb у фильма сейчас оценка 5,3 балла из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 24% одобрения критиков и 35% от широкой аудитории. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 46 баллов из 100, а зрители – 5,4 балла из 10, что в обоих соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы". При этом при бюджете 22 миллиона долларов ему удалось собрать по всему миру более 365 миллионов долларов.

Тем не менее, во второй "Монахине" все же решили сменить режиссера – на смену Корину Харди пришел Майкл Чавес, который также снял фильмы "Проклятие Ла Йороны" и "Заклятие 3: По повелению дьявола".

О чем новый фильм

Сюжетная арка обеих "Монахинь" разворачивается вокруг могущественного демона Валака, принимающего подобие зловещей монахини. Впервые этот персонаж появился в фильме "Заклятие 2" (2016), в финале которого Эд и Лорейн Уоррены сумели побороть зло – события этого фильма происходили в 1976 году, то есть примерно за 25 лет до первой "Монахини". После этого Валак появился в сцене после титров фильма "Анабель: Создание" (2017), анонсируя выход сольного фильма о нем.

События "Монахини II" происходят примерно через пять лет после финала первого фильма, когда сестра Ирен вместе с отцом Берком и их соратником Морисом (Фрэнчи), казалось бы, сумели вернуть Валака в Ад. Впрочем, уже тогда в финале фильма появился намек, что все не так просто – частичка демона сумела завладеть Морисом.

Второй фильм "Монахиня" начинается с жестокого убийства священника во Франции прямо посреди церкви, и зрители сразу понимают, кто за этим стоит. Тем временем, сестра Ирен служит в одном из французских монастырей и пытается дистанцироваться от того, что случилось пять лет назад в Румынии.

Однажды ночью ей снится сон о Морисе, а вскоре к ней приходят гости из Ватикана, которые просят ее заняться новым делом. Так героиня оказывается во французском пансионате для девушек на месте бывшего монастыря – и именно здесь ей придется дать бой Валаку, а также попытаться спасти своих старых и новых друзей.

Кто в главных ролях

Главную роль в фильме, как и в предыдущей части, исполнила американская актриса украинского происхождения Таисса Фармига (антология "Американская история ужасов", фильм "Мы всегда жили в замке"). Кстати, она является младшей сестрой актрисы Веры Фармиги, которая исполняет титульную роль Лорейн Уоррен в фильмах серии "Заклятие". Вот такой семейный подряд.

Также в "Монахине II" к своей роли вернулся бельгийский актер Йонас Блоке ("Она", "Валериан и город тысячи планет"), сыгравший Мориса. Между тем, образ демонической монахини повторила американская актриса Бонни Ааронс ("Затащи меня в ад", "Мой парень – псих").

Среди новичков франшизы – актриса Сторм Рид (сериалы "Эйфория", "Последние из нас", фильмы "Человек-невидимка", "Отряд самоубийц: Миссия навылет"). Она исполнила роль сестры Дебры – сомневающейся в своей вере юной монахини, которая отправляется вместе с Ирен расследовать новые проявления зла.

Роль учительницы в пансионате для девушек сыграла Анна Попплуэлл (серия фильмов "Хроники Нарнии", сериал "Царство"), а английской телевизионной актрисе Сюзанне Бертиш досталась роль хозяйки пансионата мадам Лоран.

Реакция на фильм

Традиционно критики не очень балуют хорошими оценками фильмы ужасов, однако некоторым фильмам из вселенной "Заклятие" все же удавалось разрушить эту тенденцию (нет, это была не "Монахиня" – как мы уже писали выше, первый фильм этой линейки получил не самые лучшие отзывы).

Тем не менее, "Монахиня II" получила от критиков отзывы получше, чем у первой части. Так, на IMDb у фильма сейчас оценка 6,1 балл из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 52% одобрения критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 49 баллов из 100, а зрители – 5,8 баллов из 10, что в обоих соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Наш вердикт

Фильм "Монахиня II" вполне "зайдет" фанатам вселенной "Заклятие" и тем, кто в первую очередь ценит в фильмах ужасов атмосферу. Здесь нет таких уж отвратительных кровавых сцен, зато ужас генерируется за счет картинки и звуков (за сцену с вином отдельное уважение). Сюжет довольно простой, без каких-то сложных поворотов и новаторства, но и без серьезных проколов.

Объективно можно сказать, что второй фильм вышел менее леденящим душу, чем первый, тем не менее, эстетически и логически он немного выигрывает.

Общая оценка – 6,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко