Режиссером фильма "Кремлевский волшебник" выбран француз Оливье Ассайас.

Британский актер Джуд Лоу сыграет роль российского президента Владимира Путина в фильме "Кремлевский волшебник" французского режиссера Оливье Ассаяса. Об этом сообщает издание Deadline.

Отмечается, что фильм будет снят по одноименной книге Джулиано да Эмполи, который работал старшим советником итальянского премьера Маттео Ренци.

Главный герой романа - Вадим Баранов, политтехнолог, работавший с Путиным в начале его карьеры. Некоторые называют прототипом этого персонажа Владислава Суркова.

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"Я говорю это нерешительно, потому что я еще толком не начал работать над этим. Вернее, я все-таки начал, но я все еще на подступах к Эвересту, стою смотрю и думаю, Иисусе, зачем я это сказал. Именно так я часто себя чувствую, когда говорю "да". Я думал: "О, Боже, как я это сделаю?" Но в любом случае, это уже мне решать", - рассказал актер.

Режиссером фильма "Кремлевский волшебник" выбран француз Оливье Ассайас, получивший в 2016 году Золотую пальмовую ветвь в Каннах за картину "Персональный покупатель".

Вместе с Джудом Лоу в актерском составе заявлены Пол Дано ("Бэтмен"), Алисия Викандер ("Из машины"), Зак Галифианакис ("Похмелье в Вегасе") и Том Старридж ("Песочный мужчина"). Дата выхода фильма пока не названа.

Новости кинематографа

Съёмки второго сезона сериала Fallout от Amazon остановлены из-за масштабных пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес.

Изначально планировалось возобновить работу над проектом 8 января, но пожарная служба отозвала разрешения на съёмки в нескольких районах. Теперь съёмочный процесс отложен как минимум до февраля, но точные сроки будут зависеть от ситуации с пожарами.

Кроме Fallout, из-за сложившейся ситуации остановлена работа над такими проектами, как NCIS, Grey's Anatomy, Hacks и вечернее шоу Джимми Киммела.

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