Документалка "40 лет Рокки: Рождение классики" со Сталлоне выйдет онлайн

Лента будет состоять из интервью и эксклюзивных ранее неизданных видеоматериалов со съемок.

Документальный фильм "40 лет Рокки: Рождение классики" (40 Years of Rocky: The Birth of a Classic) выйдет онлайн.

Сильвестр Сталлоне расскажет о создании легендарного фильма 1976 года. Лента будет состоять из интервью и эксклюзивных ранее неизданных видеоматериалов со съемок, снятых режиссером картины Джоном Г. Эвилдсеном и одним из основателей студии "Трома" Ллойдом Кауфманом. Основным рассказчиком за кадром выступит Сильвестр Сталлоне.

Режиссером документального фильма стал Дерек Уэйн Джонсон, который в 2017 году уже выпускал документальный фильм о постановщике "Рокки" Джоне Г. Эвилдсене под названием "Джон Г. Эвилдсен: Король аутсайдеров" (John G. Avildsen: King of the Underdogs).

Цифровой релиз документального фильма запланирован на 9 июня.

