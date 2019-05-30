"Последняя кровь": вышел трейлер нового "Рэмбо" (видео)

Фильм выйдет в прокат 19 сентября 2019 года.

В сети появился первый тизер-трейлер картины «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Ролик опубликовали на YouTube-канале Lionsgate Movie.

По сюжету Джон Рэмбо страдает от посттравматического расстройства. Старая знакомая сообщает ему, что ее внучка пропала где‑то в Мексике, и ему не остается ничего, кроме как пересечь границу и отыскать девушку. Во время этого он обнаруживает организованный представителями наркосиндиката секс-трафик.

Фильм выйдет в прокат 19 сентября 2019 года. Он станет последней картиной во франшизе о Рэмбо.

Как сообщал УНИАН, Сталлоне представил последний фильм о ветеране войны во Вьетнаме Джоне Рэмбо на Каннском кинофестивале. Съемки боевика «Рэмбо V: Последняя кровь» закончились несколько месяцев назад.

На этот раз Сталлоне выступил не только главным актером проекта, но также написал его сценарий и занимается продюсерской работой.

Первый фильм о Джоне Рэмбо, ветеране войны во Вьетнаме, вышел в 1982 году и назывался «Рэмбо: Первая кровь». При бюджете в 15 миллионов долларов лента набрала в прокате 125 миллионов долларов. Премьера предыдущей картины серии прошла в 2008 году.