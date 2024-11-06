Сегодня она празднует свой день рождения.

Известная американская актриса и обладательница премии "Оскар" Эмма Стоун сегодня, 6 ноября, празднует свой день рождения. Ей исполнилось 36 лет.

УНИАН вспоминает лучшие фильмы с участием именинницы и ее творческий путь.

Эмма мечтала об актерской карьере еще с детства. Сначала ее увлекали комедии, однако потом она видела себя на сцене музыкального театра. В 11 лет девочка впервые сыграла в детском спектакле по мотивам романа "Ветер в ивах".

Большую свою главную роль в кино Стоун получила в 2010 году. Тогда актриса сыграла в фильме "Легкомысленная я" и получила победу в премии БАФТА в номинации "Начинающая звезда" и "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль".

Позже популярность Эммы начала расти. Звезда никогда не боялась экспериментировать и играет роли в фильмах разных жанров: от комедий до драм и научно-фантастических лент.

За свой талант она получила немало престижных наград.

В частности, является обладательницей двух премий "Оскар", двух премий БАФТА, трех премий Гильдии киноактеров и двух "Золотых глобусов". Кстати, журнал Forbes назвал Стоун самой высокооплачиваемой актрисой за 2017 год, и за ней давно закрепился статус одной из самых талантливых актрис современности, которая восхищает своей игрой.

"Новый человек-паук"

"Ла-Ла Ленд"

"Супер Перцы"

"Фаворитка"

"Алоха"

"Зомбилэнд"

"Бедные создания"

Напомним, ранее актриса Памела Андерсон получила престижную награду "Искусство света" на кинофестивале GEMS в Майами.

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