В погоне за чужой мечтой: рецензия на фильм "Король Ричард" с Уиллом Смитом

6 января до украинских кинотеатров доберется спортивная биографическая драма "Король Ричард: Воспитывая чемпионок" о том, как отец легендарных теннисисток Винус и Серены Уильямс привел их на спортивный Олимп. Главную роль в фильме исполнил Уилл Смит, который вновь доказал, что ему под силу драматические роли. Каким получился "Король Ричард", читайте в обзоре УНИАН.

Фильм "Король Ричард: Воспитывая чемпионок" / King Richard (США, 2021) впервые был представлен публике на кинофестивале "Теллурайд" 2 сентября 2021 года, а его мировая премьера состоялась 19 ноября 2021 года. Так что картина уже успела получить реакцию критиков и зрителей: на IMDb у ленты оценка 7,6 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 91% одобрения от критиков и 98% от широкой аудитории, а на Metacritic – 76 баллов от киноэкспертов и 6,7 от зрителей, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

В первую очередь фильм хвалили за легкость повествования и актерскую игру Уилла Смита. Хотя широкой аудитории актер известен в первую очередь по комедиям и боевикам ("Люди в черном", "Плохие парни"), на его счету уже две номинации на "Оскар" ("Али", "В погоне за счастьем") и множество других престижных наград. Не исключено, что в этом году Смит сможет вновь побороться за "Оскар", ведь на "Золотой глобус" его уже номинировали.

УНИАН, тем временем, уже посмотрел новинку и готов поделиться свежими впечатлениями.

Даже люди, далекие от мира тенниса, наверняка что-либо, да слышали о звездных американских теннисистках – сестрах Винус и Серене Уильямс. Мировую известность они получили на заре 2000-х, выигрывая один престижный турнир за другим, включая Олимпийские игры и турниры серии Большого шлема, вплоть до 2016 года.

Впрочем, режиссер Рейнальдо Маркус Грин, прославившийся благодаря независимой ленте "Монстры и люди" в 2018 году, решил сосредоточиться в первую очередь не на самих спортсменках, как это чаще всего принято в случае со спортивными байопиками, а на человеке, который стоял за успехом Винус и Серены – их отце Ричарде Уильямсе.

Мужчина, который вырос в гетто в те времена, когда афроамериканцам жилось в США совсем не сладко, в какой-то момент решил: хватит это терпеть. Ричард не сидел и не ныл, а составил целый план на пару десятков лет вперед.

Для начала, имея уже пятерых родных детей от первого брака и еще троих приемных от второго брака, Ричард решил, что ему нужно еще двое детей, с помощью которых он, собственно, и воплотит свой план "воспитать чемпионов по теннису" – виду спорта, где крутятся большие деньги и в котором до этого афроамериканцы особо не участвовали.

Вскоре, с разницей в один год, у четы Уильямсов родилось двое дочерей, которых назвали Винус и Серена. С самого их детства, вместе со своей женой Брэнди, как и он имевшей основную работу, Ричард ежедневно тренировал девочек, попутно развивая их и по другим направлениям, которые могли бы пригодиться им на пути к успеху – от учебы и изучения иностранных языков до умения держаться перед камерой. Уильямсы приложили колоссальные усилия, чтобы найти для девочек профессионального тренера и проложить им дорогу в мир профессионального тенниса. Мы все прекрасно знаем, что из этого вышло.

С одной стороны, фильм "Король Ричард" – это красивая мотивирующая (и совершенно реальная) история успеха, которая доказывает, что с помощью упорного труда, веры в себя и поддержки семьи можно добиться успеха, даже если все обстоятельства против вас.

Упорству Ричарда Уильямса можно позавидовать. Он годами записывал на видео тренировки-визитки дочерей, распечатывал брошюры и буквально преследовал потенциальных тренеров, обманным путем врываясь в закрытые клубы. Он шел на хитрость в переговорах и совершенно не щадил себя.

С другой стороны, фильм показывает Ричарда Уильямса довольно противоречивой персоной, а у самой истории есть обратная сторона. По сути, все это была мечта отца семейства, и порой на пути к ее осуществлению он отказывался считаться с мнением других, действовал импульсивно, был излишне строг, попутно преуменьшая успехи даже самых близких людей. В свою очередь, у Винус и Серены с самого рождения не было выбора – у них была цель, поставленная другими, в необходимости следованию которой их убедили с юных лет. В определенной мере их даже жалко.

Конечно, Ричард обосновывал все это вполне разумными доводами – на тот момент спорт был одной из немногих возможностей для афроамериканцев вырваться из гетто и сделать себе имя, чтобы мир их уважал. Точно также он активно спекулировал на том, что своим примером девочки смогут вдохновить других афроамериканцев, а, следовательно, они делают это не только для себя.

Разумеется, не обошлось здесь и без афроамериканского пафоса, который в последние годы просто захватил Голливуд. Однако, учитывая реальную основу фильма, здесь это выглядит уместно. Причем за что хочется похвалить режиссера, так это за то, что афроамериканцы здесь не представлены безоговорочно положительными персонажами.

Тем не менее, нельзя не заметить, что эго и гордыня самого Ричарда порой брали верх – его было слишком много на ТВ, он грубил тренерам и спонсорам, принимал важные решения без учета мнения дочерей и жены, жадничал, хотя от дочерей требовал скромности. В какие-то моменты он даже начинал раздражать!

Однако по итогу, это сказка со счастливым концом – план все же сработал, девочки добились успеха, а Ричард – постепенно отошел на второй план и даже научился считаться с мнением окружающих.

Отдельного внимания заслуживает актерский состав фильма. Хотя, по аналогии с Ричардом, львиную долю заслуг приписывают Уиллу Смиту (и он правда здесь великолепен), остальные актеры потрудились на славу, и это несмотря на то, что многие из них не столь известны широкой публике.

Роль второй жены Ричарда – Орасин "Бренди" Уильямс – блестяще сыграла Онжаню Эллис, до этого отметившаяся второстепенными ролями в громких "афроамериканских" фильмах "Прислуга", "Рождение нации", "Рэй", "Военный ныряльщик". Роли сестер Уильямс достались начинающим актрисам Санийи Сидни и Деми Синглтон.

Было здесь и несколько звездных второстепенных персонажей – Тони Голдуин ("Привидение", "Никсон") сыграль роль первого тренера девочек Пола Коэна, а Джон Бернтал ("Каратель", "Малыш на драйве") потрясающе перевоплотился в роль звездного тренера Рика Макки.

Наш вердикт: "Король Ричард" – отличный фильм для семейного просмотра в период после праздников. Несмотря на то, что он длится почти 2,5 часа, время пролетает на одном дыхании. Здесь есть драма, есть юмор, есть мораль, есть трогательные моменты, когда правда сопереживаешь героям, несмотря на то, что финал известен. А, главное, это история не только для тех, кто интересуется спортом – она будет понятна абсолютно всем.

Общая оценка – 7 из 10.

Марина Григоренко