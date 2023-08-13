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Марина Григоренко
Фильм "Гран Туризмо" вышел в прокат 10 августа 2023 года / фото Sony Pictures

Невероятная и (почти) реальная история успеха: обзор фильма "Гран Туризмо"

11:03, 13.08.2023
7 мин. 223

10 августа 2023 года в украинский прокат вышла спортивная драма "Гран Туризмо", основанная на реальной истории британского автогонщика Яна Марденборо – геймера, сумевшего преуспеть на настоящем гоночном треке. Насколько удачной оказалась экранизация этой невероятной истории, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Гран Туризмо" (Gran Turismo).

Немного предыстории

Невероятно, но факт – фильм "Гран Туризмо" основан на вполне реальной истории. В далеком 1997 году Sony запустила на PlayStation чрезвычайно реалистичный симулятор автомобильных гонок Gran Turismo, разработанный японским автогонщиком-любителем и дизайнером видеоигр Кадзунори Ямаути.

В 2008 году Nissan и Sony Interactive Entertainment запустили реалити-шоу GT Academy, которое давало возможность игрокам Gran Turismo получить шанс принять участие в реальных автогонках "под крылом" Nissan. В третьем сезоне шоу в 2011 году победу одержал британец Ян Марденборо, чья история и легла в основу фильма.

Фактически, из 22 победителей всех сезонов шоу, транслировавшихся с 2008 по 2016 год, именно он добился наибольшего успеха на реальном гоночном треке. Будучи самым молодым победителем GT Academy, ныне 31-летний Марденборо до сих пор участвует в автогонках, имея при этом несколько призовых мест, в том числе в престижных 24 Hours of Le Mans.

Фильм "Гран Туризмо" основан на реальной истории / фото Sony Pictures

Идея снять фильм "Гран Туризмо" возникла еще в 2013 году, его должен был снимать разработчик видеоигр и режиссер Джозеф Косински (на тот момент он успел снять два фильма – "Трон: Наследие" и"Обливион"). В 2018 году стало известно, что он не будет работать над фильмом – вместо этого его следующим фильмом стал "Топ Ган: Меверик", выпущенный в 2022 году.

Между тем, в мае 2022 года стало известно, что фильм "Гран Туризмо" таки находится в работе уже под руководством южноафриканского режиссера Нилла Блумкампа, который "выстрелил" в 2009 году благодаря псевдодокументальному научно-фантастическому триллеру "Девятый округ", получившему четыре номинации на "Оскар". После этого он снял такие фильмы, как "Элизиум", "Робот Чаппи" и другие.

О чем фильм

Хотя фильм "Гран Туризмо" и основан на реальной истории Яна Марденборо, в нем довольно много отклонений от настоящих событий. Вероятно, это было сделано для большего драматизма, но именно за это ему и "досталось" от критиков. К примеру, эпизод с аварией на треке Нюрбургринг, унесший жизнь одного зрителя, в фильме подали как ключевой для мотивации героя, хотя на самом деле он случился через несколько лет после того, как Марденборо начал участвовать в реальных гонках – и на тот момент в его активе уже было призовое место на 24 Hours of Le Mans, что стало кульминацией фильма. Кроме того, на самом деле Марденборо был лишь третьим, а не первым победителем GT Academy – в реальной жизни впервые шоу выиграл испанец Лукас Ордоньес, который, вероятно, стал прототипом одного из партнеров Марденборо по команде Nissan Антонио Круза.

GT Academy действительно давала шанс геймерам стать гонщиками / фото Sony Pictures

Вообще, кажется, создатели фильма просто выдернули реальные факты истории, хаотично перемешали их и разбавили вымышленными дополнительными "жизненными" сюжетными линиями. В этой трактовке истории молодой парень из Уэльса Ян Марденборо проводит целые дни за симулятором Gran Turismo и из-за этого постоянно ссорится с отцом – бывшим футболистом, который так и не добился большого успеха и теперь работает обычным рабочим на железной дороге, и совсем не хочет, чтобы его сыновья повторили его судьбу.

Параллельно британский маркетолог Nissan Дэнни Мур (его прототипом стал бизнесмен Даррен Кокс) предлагает главному офису в Японии предоставить игрокам Gran Turismo шанс пересесть за руль реальных гоночных авто. Когда те соглашаются на эту авантюру, ему остается лишь одно – найти того, кто подготовит учеников академии Gran Turismo к реальным гонкам. Выбор падает на бывшего гонщика Джека Солтера, который когда-то давно имел большие перспективы, однако после трагического несчастного случая его карьера остановилась и в итоге он начал работать механиком, обслуживая других гонщиков. Теперь эти трое должны переступить через собственные страхи и бросить вызов системе, в которой другие профессиональные гонщики совсем не рады видеть рядом с собой геймеров.

Кто в главных ролях

Главную роль в фильме исполнил британец Арчи Мадекве, который до этого отметился ролями в фильмах "Солнцестояние" и "Поколение Вояджер", а также в сериале Apple TV+ "Слепота". Интересно, что его каскадером в фильме выступил сам Ян Марденборо.

Роль менеджера Дэнни Мура исполнил Орландо Блум (франшизы "Властелин колец", "Пираты Карибского моря"), а наставника героя Джека Солтера сыграл Дэвид Харбор ("Очень странные дела", "Черная вдова") – пожалуй, именно Харбор показал лучшую актерскую игру в фильме.

Орландо Блум в фильме "Гран Туризмо" / фото Sony Pictures

Роли родителей Марденборо исполнили двукратный номинант на "Оскар" Джимон Хонсу ("Кровавый бриллиант", "Шазам!", "Стражи галактики", "Форсаж 7") и солистка Spice Girls Джерри Халливелл (да-да, оказывается, иногда она и в кино забегает).

Реакция на фильм

Премьера фильма состоялась еще в конце июня 2023 года во время этапа автомобильной гонки Формулы-1 Гран-при Бельгии на трассе Спа-Франкоршам, однако в кинотеатры фильм попал только в августе.

По итогам первых дней просмотров фильм получил смешанные отзывы – если критики были к нему довольно суровы, то зрителям он понравился куда больше. Так, на IMDb у него сейчас оценка 7,1 балл из 10 от широкой аудитории, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 55% одобрения критиков. На Metacritic у него сейчас 45 баллов от кинозрителей, что соответствует характеристике "средние или смешанные отзывы".

Наш вердикт

При желании, в "Гран Туризмо" можно найти немало моментов, к которым можно придраться – от исторической недостоверности до наивных и несколько переигранных неосновных сюжетных линий, вклиненных сугубо для драматического эффекта, но совершенно необязательных. К примеру, зрители вполне могли бы обойтись без любовной линии, в которой главный герой тратит свой первый призовой бонус на организацию роскошной поездки в Японию на церемонию подписания его контакта для своего любовного интереса Одри, которая даже не является его девушкой. Еще удивительнее, что та соглашается на такое предложение. Ну правда, эта наивно-ванильная линия ну очень странно выглядит в наше время.

Иногда фильм "Гран Туризмо" переигрывает с драматизмом / фото Sony Pictures

Конечно, критики и зрители не могут удержаться от сравнений "Гран Туризмо" с другими "гоночными" фильмами – от "Форсажа" до "Аутсайдеров". Однако, вряд ли это удачные сравнения. Ведь сам "Форсаж" никогда не был фильмом об автогонках, тогда как "Гран Туризмо" – это именно о ярких спортивных гонках, за которыми наблюдать сплошное удовольствие. Вообще, визуальная составляющая у "Гран Туризмо" – это одна из его сильнейших составляющих. Фильм имеет четкую цель – реклама игры Gran Turismo и автомобилей Nissan, и он с этой задачей справляется отлично.

Фильм "Гран Туризмо" – это яркое развлекательное зрелище / фото Sony Pictures

С другой стороны, фильм не претендует на лавры заточенных под "Оскар" спортивных драм как уже упомянутые выше "Аутсайдеры", поэтому от него этого и не стоит ожидать. "Гран Туризмо" – это сугубо развлекательное зрелище, за просмотром которого под попкорн можно на пару часиков отключиться от жестоких реалий жизни.

Общая оценка – 6,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко

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