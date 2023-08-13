Невероятная и (почти) реальная история успеха: обзор фильма "Гран Туризмо"

10 августа 2023 года в украинский прокат вышла спортивная драма "Гран Туризмо", основанная на реальной истории британского автогонщика Яна Марденборо – геймера, сумевшего преуспеть на настоящем гоночном треке. Насколько удачной оказалась экранизация этой невероятной истории, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Гран Туризмо" (Gran Turismo).

Немного предыстории

Невероятно, но факт – фильм "Гран Туризмо" основан на вполне реальной истории. В далеком 1997 году Sony запустила на PlayStation чрезвычайно реалистичный симулятор автомобильных гонок Gran Turismo, разработанный японским автогонщиком-любителем и дизайнером видеоигр Кадзунори Ямаути.

В 2008 году Nissan и Sony Interactive Entertainment запустили реалити-шоу GT Academy, которое давало возможность игрокам Gran Turismo получить шанс принять участие в реальных автогонках "под крылом" Nissan. В третьем сезоне шоу в 2011 году победу одержал британец Ян Марденборо, чья история и легла в основу фильма.

Фактически, из 22 победителей всех сезонов шоу, транслировавшихся с 2008 по 2016 год, именно он добился наибольшего успеха на реальном гоночном треке. Будучи самым молодым победителем GT Academy, ныне 31-летний Марденборо до сих пор участвует в автогонках, имея при этом несколько призовых мест, в том числе в престижных 24 Hours of Le Mans.

Идея снять фильм "Гран Туризмо" возникла еще в 2013 году, его должен был снимать разработчик видеоигр и режиссер Джозеф Косински (на тот момент он успел снять два фильма – "Трон: Наследие" и"Обливион"). В 2018 году стало известно, что он не будет работать над фильмом – вместо этого его следующим фильмом стал "Топ Ган: Меверик", выпущенный в 2022 году.

Между тем, в мае 2022 года стало известно, что фильм "Гран Туризмо" таки находится в работе уже под руководством южноафриканского режиссера Нилла Блумкампа, который "выстрелил" в 2009 году благодаря псевдодокументальному научно-фантастическому триллеру "Девятый округ", получившему четыре номинации на "Оскар". После этого он снял такие фильмы, как "Элизиум", "Робот Чаппи" и другие.

О чем фильм

Хотя фильм "Гран Туризмо" и основан на реальной истории Яна Марденборо, в нем довольно много отклонений от настоящих событий. Вероятно, это было сделано для большего драматизма, но именно за это ему и "досталось" от критиков. К примеру, эпизод с аварией на треке Нюрбургринг, унесший жизнь одного зрителя, в фильме подали как ключевой для мотивации героя, хотя на самом деле он случился через несколько лет после того, как Марденборо начал участвовать в реальных гонках – и на тот момент в его активе уже было призовое место на 24 Hours of Le Mans, что стало кульминацией фильма. Кроме того, на самом деле Марденборо был лишь третьим, а не первым победителем GT Academy – в реальной жизни впервые шоу выиграл испанец Лукас Ордоньес, который, вероятно, стал прототипом одного из партнеров Марденборо по команде Nissan Антонио Круза.

Вообще, кажется, создатели фильма просто выдернули реальные факты истории, хаотично перемешали их и разбавили вымышленными дополнительными "жизненными" сюжетными линиями. В этой трактовке истории молодой парень из Уэльса Ян Марденборо проводит целые дни за симулятором Gran Turismo и из-за этого постоянно ссорится с отцом – бывшим футболистом, который так и не добился большого успеха и теперь работает обычным рабочим на железной дороге, и совсем не хочет, чтобы его сыновья повторили его судьбу.

Параллельно британский маркетолог Nissan Дэнни Мур (его прототипом стал бизнесмен Даррен Кокс) предлагает главному офису в Японии предоставить игрокам Gran Turismo шанс пересесть за руль реальных гоночных авто. Когда те соглашаются на эту авантюру, ему остается лишь одно – найти того, кто подготовит учеников академии Gran Turismo к реальным гонкам. Выбор падает на бывшего гонщика Джека Солтера, который когда-то давно имел большие перспективы, однако после трагического несчастного случая его карьера остановилась и в итоге он начал работать механиком, обслуживая других гонщиков. Теперь эти трое должны переступить через собственные страхи и бросить вызов системе, в которой другие профессиональные гонщики совсем не рады видеть рядом с собой геймеров.

Кто в главных ролях

Главную роль в фильме исполнил британец Арчи Мадекве, который до этого отметился ролями в фильмах "Солнцестояние" и "Поколение Вояджер", а также в сериале Apple TV+ "Слепота". Интересно, что его каскадером в фильме выступил сам Ян Марденборо.

Роль менеджера Дэнни Мура исполнил Орландо Блум (франшизы "Властелин колец", "Пираты Карибского моря"), а наставника героя Джека Солтера сыграл Дэвид Харбор ("Очень странные дела", "Черная вдова") – пожалуй, именно Харбор показал лучшую актерскую игру в фильме.

Роли родителей Марденборо исполнили двукратный номинант на "Оскар" Джимон Хонсу ("Кровавый бриллиант", "Шазам!", "Стражи галактики", "Форсаж 7") и солистка Spice Girls Джерри Халливелл (да-да, оказывается, иногда она и в кино забегает).

Реакция на фильм

Премьера фильма состоялась еще в конце июня 2023 года во время этапа автомобильной гонки Формулы-1 Гран-при Бельгии на трассе Спа-Франкоршам, однако в кинотеатры фильм попал только в августе.

По итогам первых дней просмотров фильм получил смешанные отзывы – если критики были к нему довольно суровы, то зрителям он понравился куда больше. Так, на IMDb у него сейчас оценка 7,1 балл из 10 от широкой аудитории, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 55% одобрения критиков. На Metacritic у него сейчас 45 баллов от кинозрителей, что соответствует характеристике "средние или смешанные отзывы".

Наш вердикт

При желании, в "Гран Туризмо" можно найти немало моментов, к которым можно придраться – от исторической недостоверности до наивных и несколько переигранных неосновных сюжетных линий, вклиненных сугубо для драматического эффекта, но совершенно необязательных. К примеру, зрители вполне могли бы обойтись без любовной линии, в которой главный герой тратит свой первый призовой бонус на организацию роскошной поездки в Японию на церемонию подписания его контакта для своего любовного интереса Одри, которая даже не является его девушкой. Еще удивительнее, что та соглашается на такое предложение. Ну правда, эта наивно-ванильная линия ну очень странно выглядит в наше время.

Конечно, критики и зрители не могут удержаться от сравнений "Гран Туризмо" с другими "гоночными" фильмами – от "Форсажа" до "Аутсайдеров". Однако, вряд ли это удачные сравнения. Ведь сам "Форсаж" никогда не был фильмом об автогонках, тогда как "Гран Туризмо" – это именно о ярких спортивных гонках, за которыми наблюдать сплошное удовольствие. Вообще, визуальная составляющая у "Гран Туризмо" – это одна из его сильнейших составляющих. Фильм имеет четкую цель – реклама игры Gran Turismo и автомобилей Nissan, и он с этой задачей справляется отлично.

С другой стороны, фильм не претендует на лавры заточенных под "Оскар" спортивных драм как уже упомянутые выше "Аутсайдеры", поэтому от него этого и не стоит ожидать. "Гран Туризмо" – это сугубо развлекательное зрелище, за просмотром которого под попкорн можно на пару часиков отключиться от жестоких реалий жизни.

Общая оценка – 6,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко