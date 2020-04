Деклан МакКенна появился в новом клипе со своим двойником

В клипе снялся актер Алекс Лоутер, известный по сериалу "Черное зеркало" .

Британский певец Деклан МакКенна представил клип на песню под названием The Key to Life on Earth.

Читайте такжеДжастин Бибер выпустил клип на песню At Least For Now

The Key to Life on Earth - вторая песня из нового альбома МакКенны Zeros. Изначально выход нового альбома был запланирован на май, однако был перенесен на 21 августа из‑за коронавируса.

В клипе снялся актер Алекс Лоутер, известный по сериалам "Черное зеркало" и "Конец ***го мира". Его часто называют двойником музыканта. В частности, в ролике актер и певец предстали в одинаковой одежде и все делают вместе.