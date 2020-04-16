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Деклан МакКенна появился в новом клипе со своим двойником

12:12, 16 апреля 2020
Кино и музыка
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The Key to Life on Earth - вторая песня из нового альбома певца \ скриншот с видео

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The Key to Life on Earth - вторая песня из нового альбома МакКенны Zeros. Изначально выход нового альбома был запланирован на май, однако был перенесен на 21 августа из‑за коронавируса.

В клипе снялся актер Алекс Лоутер, известный по сериалам "Черное зеркало" и "Конец ***го мира". Его часто называют двойником музыканта. В частности, в ролике актер и певец предстали в одинаковой одежде и все делают вместе.

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Теги: #певец#клип