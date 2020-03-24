Новый альбом Дуа Липы выйдет раньше намеченного срока

Исполнительница также объявила о том, что третий сингл Break My Heart и клип на него выйдут в эту среду.

Британская певица Дуа Липа сообщила, что премьера ее нового альбома под названием Future Nostalgia, который должен был выйти 3 апреля, состоится на неделю раньше, 27 марта.

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Об этом певица сообщила в своем Twitter. "Я немного сомневалась, правильно ли делать запуск в такое время, потому что многие люди страдают. Я даже не уверена, что поступаю правильно сейчас, но мне кажется, что в такое непростое время нам больше всего нужна музыка. Я надеюсь, что мой новый альбом принесет вам немного счастья и заставит вас улыбаться и танцевать. Надеюсь, вы будете мной гордиться", - сказала Дуа Липа.

Исполнительница также объявила о том, что третий сингл Break My Heart и клип на него выйдут в эту среду, и рассказала поклонникам о переносе своего тура из-за пандемии коронавируса. Новые даты турне будут объявлены позже, а все купленные билеты будут действительны.

Также, Дуа Липа призвала всех оставаться дома и помочь миру замедлить распространение COVID-19.